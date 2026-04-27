Ερευνητές του MIT ανέπτυξαν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μικροτσίπ που μπορεί να προστατεύσει ασύρματες βιοϊατρικές συσκευές από κβαντικές επιθέσεις.

Καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο, ένα αόρατο αλλά κρίσιμο πρόβλημα αρχίζει να διαγράφεται στον ορίζοντα. Οι σημερινές μέθοδοι κρυπτογράφησης που προστατεύουν τα πιο ευαίσθητα δεδομένα μας ενδέχεται σύντομα να καταστούν ξεπερασμένες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) παρουσίασαν μια λύση που μοιάζει βγαλμένη από το μέλλον, ένα μικροσκοπικό και εξαιρετικά αποδοτικό ενεργειακά τσιπ που μπορεί να θωρακίσει ασύρματες βιοϊατρικές συσκευές απέναντι σε κβαντικές επιθέσεις.

Μιλάμε για συσκευές που ήδη σώζουν ζωές καθημερινά, όπως βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Αυτές οι φορετές, εμφυτεύσιμες συσκευές, αλλά και οι βιοαπορροφήσιμοι αισθητήρες, παρότι είναι κρίσιμες τεχνολογίες λειτουργούν με πολύ περιορισμένη ενέργεια, κάτι που τις εμποδίζει να ενσωματώσουν προηγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτό τις καθιστά πιθανό στόχο σε ένα μέλλον όπου οι επιθέσεις θα είναι πιο εξελιγμένες και πιο αυτοματοποιημένες.

Το νέο μικροτσιπ αλλάζει τα δεδομένα, καθώς είναι τόσο μικρό όσο η άκρη μιας βελόνας και ταυτόχρονα πάνω από δέκα φορές πιο αποδοτικό ενεργειακά από προηγούμενες λύσεις, επιτρέποντας την εφαρμογή της λεγόμενης μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας χωρίς να εξαντλεί τους πόρους του.

Η μετα-κβαντική κρυπτογραφία (Post-Quantum Cryptography - PQC)θεωρείται το νέο πρότυπο ασφάλειας στην εποχή των κβαντικών υπολογιστών, όμως είναι υπολογιστικά «βαριά», με κατανάλωση που μπορεί να είναι 100 έως και 1000 φορές μεγαλύτερη από τα σημερινά συστήματα. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε τόσο μικρές συσκευές.

Το νέο τσιπ το αλλάζει αυτό. Μέσω εξειδικευμένου σχεδιασμού υλικού, καταφέρνει να μειώσει δραστικά την ενεργειακή επιβάρυνση της συσκευής, ενώ παραμένει πλήρως συμβατό με ισχυρά κρυπτογραφικά πρωτόκολλα.

Περισσότερη προστασία με λιγότερη ενέργεια

Στην πράξη, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ειδικής εφαρμογής (ASIC) που μοιράζει έξυπνα τους υπολογιστικούς πόρους ώστε διαφορετικά κρυπτογραφικά βήματα να «επανεκμεταλλεύονται» τα ίδια στοιχεία του τσιπ, μειώνοντας την κατανάλωση χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οργανισμοί όπως το National Institute of Standards and Technology έχουν ήδη δρομολογήσει τη μετάβαση σε νέα, πιο ανθεκτικά κρυπτογραφικά πρότυπα. Κι όμως, η υλοποίηση αυτών των νέων πρωτοκόλλων απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, κάτι που οι μικροσκοπικές ιατρικές συσκευές απλά δεν διαθέτουν.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η καινοτομία των ερευνητών. Το τσιπ τους βασίζεται σε μια εξειδικευμένη αρχιτεκτονική που μειώνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πολλαπλά επίπεδα προστασίας. Χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά μετα-κβαντικά σχήματα κρυπτογράφησης για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο μέλλον, σε περίπτωση που κάποιο από αυτά αποδειχθεί ευάλωτο. Παράλληλα, διαθέτει μια ενσωματωμένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών για χρήση τους ως μυστικά κλειδιά, κάτι που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του PQC.

Αλλά η ασφάλεια δεν σταματά εκεί. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη και τις λεγόμενες φυσικές επιθέσεις μέσω πλευρικού καναλιού (power side-chanel), όπου ένας χάκερ δεν προσπαθεί να σπάσει τον αλγόριθμο, αλλά να αντλήσει πληροφορίες παρακολουθώντας τη συμπεριφορά της συσκευής, όπως την κατανάλωση ενέργειας. Με έξυπνες παρεμβάσεις μόνο στα πιο ευάλωτα σημεία, κατάφεραν να προστατεύσουν το σύστημα χωρίς να εκτοξεύσουν την ενεργειακή του κατανάλωση.

Ακόμη, το μικροτσιπ μπορεί να εντοπίζει εγκαίρως σφάλματα τάσης, ένα συχνό πρόβλημα σε ασύρματες βιοϊατρικές συσκευές και να διακόπτει άμεσα τη λειτουργία πριν σπαταληθεί ενέργεια σε μια αποτυχημένη διαδικασία.

Συνολικά, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό αφού το σύστημα επιτυγχάνει 20 έως 60 φορές μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες λύσεις μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας, ενώ ταυτόχρονα καταλαμβάνει μικρότερο φυσικό χώρο από πολλά υπάρχοντα τσιπ. Αυτό σημαίνει ότι η ισχυρή κρυπτογραφία δεν είναι πλέον προνόμιο μόνο μεγάλων συσκευών ή cloud συστημάτων, αλλά μπορεί να «χωρέσει» μέσα σε μικροσκοπικά ιατρικά εμφυτεύματα.

Και οι εφαρμογές δεν σταματούν στην ιατρική. Ο ίδιος σχεδιασμός μπορεί να αξιοποιηθεί από βιομηχανικούς αισθητήρες μέχρι «έξυπνες» ετικέτες αποθήκευσης, και γενικά σε κάθε συσκευή που λειτουργεί με περιορισμένους πόρους αλλά απαιτεί ισχυρή ασφάλεια.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να δημιουργηθούν πιο γρήγοροι ή πιο μικροί επεξεργαστές, αλλά να εξασφαλιστεί ότι ακόμη και οι πιο περιορισμένες συσκευές θα παραμείνουν ασφαλείς σε μια εποχή όπου η υπολογιστική ισχύς αυξάνεται εκθετικά.