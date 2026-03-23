«Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων.»

Η οικογένεια του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου εξέφρασε δημόσια την έντονη ανησυχία και τη δυσαρέσκειά της σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, που συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σε δήλωσή τους καταγγέλλουν ότι η ε αίθουσα δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλούς και αξιοπρεπούς διεξαγωγής της δίκης. Η παρουσία όλων των παραγόντων της διαδικασίας – συνηγόρων, συγγενών θυμάτων και επιβιωσάντων – δεν ήταν δυνατή, γεγονός που υπονομεύει την ισότιμη συμμετοχή τους και πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης.

Η δήλωση της οικογένειας Κουτσόπουλου

Ο πατέρας Δημήτρης, η μητέρα Βάσω και ο αδελφός Γιώργος του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου, απευθύνονται δημόσια στην κοινή γνώμη μετά τα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Επί τρία ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μας ανέμενε με βαθύ πόνο, υπομονή και αξιοπρέπεια την έναρξη αυτής της δίκης, με πίστη στους θεσμούς και με ένα αίτημα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του Τάσου μας και όλων των θυμάτων. Τα σημερινά γεγονότα μας υποχρεώνουν να καταγγείλουμε δημόσια και με πλήρη αίσθηση ευθύνης τα εξής:

1. Ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η επιλεγείσα αίθουσα δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η απαραίτητη — θεσμικά και δικονομικά — ταυτόχρονη παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης: συνηγόρων, συγγενών θυμάτων και επιβιωσάντων. Ο, εκ των πραγμάτων αποκλεισμός τους, δεν συνιστά πρακτική δυσκολία που μπορεί να παραβλεφθεί. Συνιστά καίρια δικονομική πλημμέλεια που υπονομεύει εξ αρχής το κύρος και τη νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας.

2. Πλήγμα στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τη σημαντικότερη δίκη από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η διεξαγωγή της, υπό τις συνθήκες που βιώσαμε σήμερα, προσβάλλει ευθέως το κύρος του Δικαστηρίου, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης - Συνηγόρων, και — πάνω απ’ όλα — πλήττει το ανθρώπινο δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Στο χρονικό διάστημα έως την επόμενη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να εξασφαλίσουν χώρο, ο οποίος να πληροί τις απαιτούμενες συνθήκες: δυνατότητα ισότιμης και πλήρους συμμετοχής όλων των διαδίκων, ασφάλεια και θεσμική σοβαρότητα ανάλογη της βαρύτητας της υπόθεσης.

4. Αποχή Δικηγόρων: Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και οι επιμέρους Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να αποφασίσουν αποχή, για όσο χρόνο η δίκη παραμένει ορισμένη να διεξάγεται στον συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο. Η αποχή αυτή δεν είναι άρνηση της Δικαιοσύνης. Είναι η πιο ουσιαστική πράξη προάσπισής της.

Δεν επιθυμούμε καθυστέρηση. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κατάλληλο χώρο, υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων. Οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η ίδια η Δικαιοσύνη δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από αυτό.

Η οικογένεια Κουτσόπουλου:

Δημήτρης Κουτσόπουλος, πατέρας

Βάσω Κουτσοπούλου, μητέρα

Γιώργος Κουτσόπουλος, αδελφός

Ο συνήγορός τους:

Δημήτρης Σμυρνής

