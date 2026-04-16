Οι δηλώσεις Γεωργιάδη μεταξύ άλλων υπονομεύουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών, αναφέρει ο Δημήτριος Λυρίτσης.

Την άμεση παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη κατά τις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητά με επιστολή του ο δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Δημήτριος Λυρίτσης.

Όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ ζητώντας «την άμεση θεσμική μας παρέμβαση, μετά την πρωτοφανή επίθεση που εκδηλώθηκε κατά του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προσωπικά κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κας Παπανδρέου, από τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σε τηλεοπτική του παρέμβαση».

Η επιστολή του αναφέρει πως «Με την παρούσα εισηγούμαι την άμεση έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των δηλώσεων του Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση, κατά τις οποίες χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως «μη σοβαρό θεσμό» και «έναν απλό νόμο του ελληνικού κράτους που μπορεί να καταργηθεί», ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι απέστειλε δικογραφία στη Βουλή «προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» ή λόγω «νομικής ανεπάρκειας», στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα πρωτοφανή προσωπική στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού, με υπαινιγμούς περί σκοπιμότητας και εκβιασμού που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί σε ένα κράτος δικαίου.

»Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, ο οποίος έχει άμεση ισχύ και υπεροχή έναντι της εθνικής νομοθεσίας , και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί με εθνικό νόμο. Η λειτουργία της εδράζεται στην ανεξαρτησία των εισαγγελικών λειτουργών και στην απαγόρευση κάθε μορφής πολιτικής παρέμβασης.

»Περαιτέρω, οι επίμαχες τοποθετήσεις παραβιάζουν ευθέως τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, καθώς συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και δημιουργούν κλίμα πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των λειτουργών της. Πρόκειται για δηλώσεις που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών.

»Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών οφείλει, όπως διαχρονικά πράττει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις, να τοποθετηθεί θεσμικά και χωρίς αμφισημίες. Να καταδικάσει απερίφραστα τις δηλώσεις αυτές, να υπενθυμίσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διακηρύξει ότι κάθε παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στο έργο της Δικαιοσύνης είναι απολύτως απαράδεκτη και επικίνδυνη.

»Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, η Δικαιοσύνη δεν εκφοβίζεται. Και όσοι επιχειρούν να την απαξιώσουν από θέση εξουσίας, εκτίθενται θεσμικά» καταλήγει η ανακοίνωση του Δημήτριου Λυρίτση.

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη

