Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και κανένας σοβαρός θεσμός, τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Όταν είδα τη δικογραφία, σας μιλάω ειλικρινά, πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω "αδελφέ, αυτό δεν είναι δικογραφία, εδώ κάτι παίζεται τώρα"», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, λέγοντας ότι με τη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» - αγνοώντας (;) ότι η θητεία της ανανεώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο για 5 χρόνια. «Το άλλο που μπορώ να σκεφτώ, είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα, που δεν ξέρει από νομικά», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

«Ξεκίνησε η ιστορία ότι θα στείλει η κ. Παπανδρέου δικογραφία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Σπετέμβριο. Τελικά (ήρθε) το Πάσχα η δικογραφία. Πρώτο φάουλ. Είσαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θες να φέρεις μια δικογραφία που ξέρεις ότι έχιε πολιτικό ενδιαφέρον, το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν κάνεις διαρροή. Δεν το κατάφερε, της διέφυγε...(...)», είπε αρχικά.

«Δεύτερον: τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή; Κυρία εισαγγελέα, δικογραφία σε δόσεις; Αν θέλει να φτιάξει ένα κυβερνητικό σχήμα ο πρωθυπουργός, μπορεί; Δηλαδή, τη σύνθεση της κυβέρνησης στην Ελλάδα, θα την αποφασίσει η κ. Παπανδρέου και η κ. Κοβέσι; Είναι λογικό αυτό;», πρόσθεσε.

«Ενας νόμος είναι, τον ψηφίζουμε και τέλος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

«Το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας είναι τεράστιο ζήτημα. Αν το έκανε αυτό, θα ήταν και βαθιά αντιευρωπαϊκό. Θα έθετε σοβαρό ζήτημα παραμονής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και κανένας σοβαρός θεσμός. Καινούργιος θεσμός, 3 ετών, είναι. Ενας απλός νόμος είναι, αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Δεν θα τη βάλουμε πάνω από την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

«Πολιτικά παιχνίδια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απαγορεύονται», τόνισε.

«Τρίχες» η δικογραφία

«Εκαναν φάκελο για τον Μηταράκη γιατί έκανε προώθηση ένα μέιλ! Είδα τον φάκελο (της δικογραφίας), είναι τρίχες», υπογράμμισε ο υπουργός.

Μάλιστα, ο υπουργός προέβλεψε ότι «τους περισσότερους (σ.σ.: που περιλαμβάνονται στη δικογραφία) θα τους βάλει η ίδια (σ.σ.: κ. Παπανδρέου) στο αρχείο. Πάτε στοίχημα;».

