Η απόφαση του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ήταν ομόφωνη.

Ομόφωνα το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αποφάσισε την ανανέωση της θητείας τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα που έληγε σε λίγο καιρό για άλλα πέντε χρόνια.

Μετά την απόφαση αυτή, θα παραμείνουν στη θέση τους η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, και οι συνάδελφοι της Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης, προκειμένου να συνεχίσουν το έργο που έχουν αναλάβει για τη διεκπεραίωση σειράς εκκρεμών υποθέσεων με κορυφαία αυτή που αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Το θέμα αυτό είχε θέσει άλλωστε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στις συζητήσεις της με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα