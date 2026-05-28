Επιχείρηση αποδόμησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κάτι μαγειρεύεται στα κυβερνητικά γραφεία σχετικά με την επιχείρηση αποδόμησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κυβερνητικά στελέχη που γνωρίζουν λένε ότι οι αποκαλύψεις θα είναι εκκωφαντικές και θα δείχνουν την προχειρότητα με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί οι περιπτώσεις των 13 βουλευτών που έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως και να έχει η ίδια η πρωτοβουλία του Κ. Μητσοτάκη να παραπέμψει τους βουλευτές του δείχνει ότι η ζημιά της κυβέρνησης σε ηθικό επίπεδο έχει συντελεστεί. Και δύσκολα θα σβήσει...

Λ.Ι.