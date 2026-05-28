Η ΟΙΕΛΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το αν πρέπει τελικά να διδάσκονται ξένες γλώσσες στην προσχολική ηλικία.

Έντονη ανησυχία για την αύξηση των παράνομων Κέντρων Μελέτης εκφράζει η ΟΙΕΛΕ, μετά τη γνωμοδότηση 16/2026 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία απαγορεύει τη φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τη διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά κάτω των 6 ετών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε μετατροπή τους σε άτυπα ή ανεξέλεγκτα Κέντρα Μελέτης, προκειμένου να συνεχιστεί η διδασκαλία σε μικρές ηλικίες, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς της γνωμοδότησης. Όπως επισημαίνεται, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2016, όταν αρκετές δομές άλλαξαν μορφή λειτουργίας για να αποφύγουν αυξημένες εργασιακές υποχρεώσεις.

Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι τα Κέντρα Μελέτης λειτουργούν σήμερα χωρίς επαρκές θεσμικό πλαίσιο, χωρίς σαφείς προδιαγραφές λειτουργίας και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα παιδιά όσο και για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πρώιμη επαφή των παιδιών με τις ξένες γλώσσες μπορεί να είναι ωφέλιμη, εφόσον πραγματοποιείται με βιωματικό, δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο και όχι με πιεστικές ή φροντιστηριακού τύπου πρακτικές. Επικαλείται, μάλιστα, διεθνείς μελέτες που αναδεικνύουν τα γνωστικά και κοινωνικά οφέλη της εκμάθησης δεύτερης γλώσσας σε μικρές ηλικίες.

Την ίδια στιγμή, ζητά από το υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει τη συνολική πολιτική του στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η διδασκαλία αγγλικών ήδη εφαρμόζεται στα δημόσια νηπιαγωγεία μέσω του νόμου 4692/2020.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΟΙΕΛΕ καταλήγει ζητώντας άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα Κέντρα Μελέτης, με αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, ελέγχους και κατοχύρωση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε να αποτραπεί η διόγκωση της παρανομίας στον χώρο της εκπαίδευσης. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «Η νομοθέτηση για τα Κέντρα Μελέτης, που υποτίθεται πως βρίσκεται εδώ και δύο (!!) χρόνια στην τελική ευθεία, θα βάλει εμπόδιο στους «πονηρούς» που θέλουν να χρησιμοποιούν την ανέλεγκτη αυτή ομάδα εκπαιδευτικών επιχειρήσεων ως «καταφύγιο» παρανομίας. Μόνο σε ένα πλαίσιο καλά εποπτευόμενων Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή Κέντρων Μελέτης που λειτουργούν με το στόχο της δημιουργικής απασχόλησης και της ήπιας μελέτης μπορεί να διασφαλιστεί ότι η διδασκαλία ξένης γλώσσας σε τρυφερές ηλικίες δεν είναι ένα ακόμη «μάθημα», αλλά μια ευχάριστη, παιγνιώδης και τελικά ωφέλιμη δραστηριότητα.»