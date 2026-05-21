Η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών κρίνεται μη νόμιμη, όπως εξίσου παράνομη είναι και η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στις συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές.

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηλαδή προνηπίων και νηπίων, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ούτε είναι σύννομη η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε αυτά, σύμφωνα με γνωμοδότηση (υπ' αριθμόν 16/2026) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η υπόθεση έφτασε στο ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του κράτους έπειτα από επίσημο ερώτημα που κατέθεσε η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ). Το υπουργείο κλήθηκε να πάρει θέση όταν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων διαβίβασε ένα αναλυτικό υπόμνημα απόψεων από ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Η επιχειρηματίας εξέφραζε την πρόθεση να προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης αγγλικών σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Υποστήριζε μάλιστα ότι η παλαιότερη απαγορευτική γνωμοδότηση του ΝΣΚ (η 290/2015) βασιζόταν σε ένα νομικό καθεστώς που έχει πλέον ανατραπεί, επικαλούμενη τις πρόσφατες διατάξεις του νόμου 4692/2020 που εισήγαγαν την αγγλική γλώσσα στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Το κεντρικό ερώτημα που απασχόλησε τις υπηρεσίες και το ΝΣΚ ήταν αν η θεσμοθετημένη πλέον δράση της δημιουργικής ενασχόλησης των νηπίων με τα αγγλικά εντός του υποχρεωτικού κρατικού προγράμματος μπορεί να επεκταθεί, κατ' αναλογία, και στα ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Εξετάζοντας το ιστορικό και το ισχύον πλαίσιο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους πραγματοποίησε μια βαθιά ανατομή της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι, βάσει του ιδρυτικού Αναγκαστικού Νόμου 2545/1940, τα φροντιστήρια - τα οποία μετονομάστηκαν το 1999 σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών - ορίζονται αυστηρά ως χώροι συμπλήρωσης και εμπέδωσης γνώσεων που αφορούν τον κύκλο μαθημάτων της στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Στο αρχικό αυτό πλαίσιο, ουδέποτε προβλεπόταν η δυνατότητα ενασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας με ξένες γλώσσες.

Η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτόν εισήχθη με τον νόμο 4692/2020, αλλά αποκλειστικά εντός των δημόσιων δομών. Το ΝΣΚ ανέλυσε την αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου νόμου, η οποία καθιστά σαφές ότι ο σκοπός της πολιτείας δεν ήταν η αυτoτελής και συστηματική διδασκαλία των αγγλικών ως διακριτού μαθήματος. Αντίθετα, πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη παιδαγωγική δράση που εντάσσεται λειτουργικά στη γενικότερη φιλοσοφία του Νηπιαγωγείου, στηρίζεται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των μικρών παιδιών και υλοποιείται μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων. «Απαράβατος» όρος της δράσης αυτής είναι η ταυτόχρονη και αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού Αγγλικής Φιλολογίας με τον υπεύθυνο νηπιαγωγό της τάξης.

Στο κρίσιμο νομικό σκέλος, οι σύμβουλοι του κράτους απέρριψαν κατηγορηματικά το επιχείρημα περί «νομοθετικού κενού» που θα επέτρεπε την αναλογική εφαρμογή του νόμου στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Όπως εξηγείται στη γνωμοδότηση, αναλογική επέκταση επιτρέπεται μόνο όταν ο νομοθέτης έχει αφήσει μια περίπτωση αρρύθμιστη από ακούσιο λάθος ή παράλειψη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η γραμματική διατύπωση του νόμου είναι απόλυτα σαφής και περιορίζει ρητά το πεδίο εφαρμογής της στα νηπιαγωγεία.

Το ΝΣΚ κατέληξε ότι η εισαγωγή των αγγλικών στα προνήπια έχει δοκιμαστικό και εξαιρετικό χαρακτήρα, γεγονός που επιβάλλει τη στενή και αυστηρή ερμηνεία της διάταξης. Εάν ο νομοθέτης επιθυμούσε να επεκτείνει αυτή τη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, θα είχε μεριμνήσει να εισαγάγει μια σαφή, ειδική ρύθμιση που θα κάλυπτε και τη λειτουργία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Καθώς τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει, η απαγόρευση παραμένει σε πλήρη ισχύ.