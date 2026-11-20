«Επιθετική ατζέντα της Ρωσίας στην Ευρώπη», λέει ο Μακρόν για την πτώση πυραύλων και drones στην Πολωνία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την «επιθετική ατζέντα» της Μόσχας σε όλη την Ευρώπη, μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων και drone στην Πολωνία. Μάλιστα, έκανε λόγο για «νέο επίπεδο επιθετικότητας» της Ρωσίας.

Πρόκειται για ένα «ανεύθυνο στοίχημα» της Ρωσίας, που μόνο θα την απομονώσει περισσότερο και θα ενισχύσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στην παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικούς πυραύλους και drone, αλλά και σε περιστατικά στη Μολδαβία και τη Δανία.

«Κλιμακώνοντας τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μια επιθετική ατζέντα στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρωσία προβαίνει σε ένα ανεύθυνο στοίχημα, το οποίο μπορεί μόνο να οδηγήσει στην περαιτέρω απομόνωσή της και να ενισχύσει την αποφασιστικότητα και την ενότητα των Ευρωπαίων, όπως και όλων εκείνων που θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρό μας», έγραψε ο Μακρόν στο Χ.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2123865506499252318}

Μακρόν: Νέο επίπεδο επιθετικότητας από τη Ρωσία

Στην ανάρτηση, ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνει ότι τις τελευταίες 24 ώρες «αρκετοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους και εταίρους μας για άλλη μία φορά αντιμετώπισαν σοβαρά περιστατικά που δείχνουν ένα νέο επίπεδο επιθετικότητας από τη Ρωσία».

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Ο Μακρόν εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Πολωνία, ενώ επεσήμανε πως την Πέμπτη στο Βερολίνο- στη σύνοδο του «συνασπισμού των προθύμων»- η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου «μας ενημέρωσε για τις επίμονες παραβιάσεις» του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Επίσης, εξέφρασε την υποστήριξη της Γαλλίας στη Δανία, «που απέδωσε επίσημα στη Ρωσία την ευθύνη για απόπειρα δολοφονίας στο έδαφός της με στόχο Αμερικανο-Ουκρανό υπήκοο». Εξάλλου, δήλωσε τη στήριξή του στον πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, «που ανακοίνωσε την απόφαση να περιορίσει τις οδικές μεταφορές στα σύνορα με τη Ρωσία».

Οργή της Πολωνίας για τους ρωσικούς πυραύλους και το drone

Η νέα παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικούς πυραύλους και drone, που έπεσαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, προκάλεσε την οργή της Βαρσοβίας.

Ο Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση» της Μόσχας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με το γεγονός ότι η Πολωνία σήμερα, Παρασκευή, φιλοξενεί στρατιωτική άσκηση του «συνασπισμού των προθύμων», ενώ απάντησε και στον Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε λόγο για «κατά λάθος» εισβολές ρωσικών drones και πυραύλων στη χώρα.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ- Κάμις, είπε ότι τα αντικείμενα έπεσαν στο Νόνι Λιπόβιετς, το Μολόντιτς, και το Ρούντνικ ναντ Σάνεμ και επίσης κατήγγειλε πρόκληση της Μόσχας. Το ένα από τα τρία αντικείμενα εξερράγησαν, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

«Υπήρχε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και εισβολή αντικειμένων από τη Ρωσία. Ήταν ένας πύραυλος Kh-101… στη δεύτερη περίπτωση επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για πύραυλο και στην τρίτη πιθανότατα ήταν ένα drone», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου έγινε καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις γέφυρες.

Τουσκ: «Εσκεμμένη πρόκληση» - Η απάντηση στον Τραμπ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ρωσικά τα αντικείμενα που έπεσαν στην Πολωνία. «Φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε μια εσκεμμένη πρόκληση. Σήμερα είναι πιο σαφές από ποτέ ότι η Πολωνία πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις και τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε ο Τουσκ.

Νωρίτερα, αναφερόμενος σε παλιότερες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως έγιναν κατά λάθος. «Ο Πούτιν έχει ρίξει drones στην Πολωνία και μερικούς μικρούς πυραύλους, κατά λάθος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Αυτό δεν μοιάζει με ατύχημα», είπε ο Τουσκ και σημείωσε ότι επιλέγει προσεκτικά τα λόγια του, επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό. «Για να το θέσω κομψά, δεν συμφωνώ πάντα με την εκτίμηση και την ερμηνεία της αμερικανικής πλευράς για αυτά τα περιστατικά», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πρόσβαση στα συντρίμμια από τη σημερινή εισβολή. «Πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κανένας δεν θα προσπαθήσει να προσποιηθεί πλέον ότι επρόκειτο απλώς για ένα αθώο ατύχημα», σχολίασε.

«Δεν είναι σύμπτωση» η στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα- και αυτή είναι μια υπόθεση- ότι η πρόκληση συνδέεται επίσης με την άσκηση που γίνεται στην Πολωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας ήταν πιο κατηγορηματικός. «Αυτή η άσκηση, σε συνδυασμό με την παρουσία των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας, της Βρετανίας και των χωρών της Βαλτικής, μαζί με οχτώ αρχηγούς γενικών επιτελείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των βασικών συμμάχων μας, δείχνει ότι δεν πρόκειται για σύμπτωση», δήλωσε ο Κοσίνιακ- Κάμις και συμπλήρωσε ότι η Πολωνία θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ μεγαλύτερη υποστήριξη για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας.

Αυριο, Σάββατο, ότι ο Μαρκ Ρούτε, θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις» στην Πολωνία και «ξεκάθαρα επικίνδυνο» περιστατικό, συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

{https://x.com/SecGenNATO/status/2123750678459752875}