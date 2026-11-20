Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο της έντασης με τον Ζελένσκι να δίνει το στίγμα με αφορμή όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Πούτιν.

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε μάλιστα διάρκεια πάνω από 77 λεπτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεραμύνθηκε των σχέσεών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, με αφορμή τα όσα είπε στην Κίνα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ εάν θεωρεί ότι ο Πούτιν είναι φίλος της Αμερικής. «Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του. Είναι η δεύτερη χώρα σε πυρηνικά όπλα πίσω από εμάς.

Αυτό μας δίνει περισσότερη δύναμη», είπε αρχικά και σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι σε δύσκολη κατάσταση επειδή «είναι σε έναν πόλεμο που έπρεπε να τελειώσει σε μία ημέρα και συνεχίζεται».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έχει «φανταστική σχέση» τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Σι και πρόσθεσε ότι «η χώρα είναι ασφαλής χάρη σε αυτό». «Είναι πολύ καλό που έχω καλή σχέση με τον Πούτιν, έχει σχεδόν 3.000 πυρηνικές κεφαλές», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησαν εκτενώς με τον Ρώσο και τον Κινέζο ομόλογό του για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, αλλά πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.

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«Είμαι αυτός που μιλάει συνεχώς για την αποπυρηνικοποίηση, όμως είναι πολύ δύσκολο. Ας τα μειώσουμε στο μισό. Είναι δύσκολο να πεις “ναι”, ειδικά όταν προηγείσαι. Οπότε, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να συμβεί ποτέ. Οπότε το βλέπω περισσότερο ως ένα μέσο αποτροπής», δήλωσε.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις “ας ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα μας”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συμφωνίες στην Ασία

Μιλώντας για τις συμφωνίες που συνάφθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Ασία, ο Τραμπ είπε ότι αεροπορικές εταιρείες στις Φιλιππίνες συμφώνησαν να αγοράζουν αμερικανικά αεροσκάφη, αντί να τα παίρνουν από την Ευρώπη.

«Θα τα έπαιρναν από την Ευρώπη, αλλά όχι πλέον», δή λωσε. Η συμφωνία αφορά την αγορά 20 Boeing 787 Dreamliners, κάτι που θα υποστηρίξει 47.000 αμερικανικές θέσεις εργασίας, πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες, για τη μείωση των δασμών αυτών των δύο κρατών σε αμερικανικά προϊόντα.

Ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ κόμπασε για το Air Force One, το αεροπλάνο που του έκανε δώρο το Κατάρ. «Μπορεί να ταξιδέψει χωρίς στάση για ανεφοδιασμό και (το ταξίδι) ήταν περίπου τέσσερις ώρες συντομότερο από το προηγούμενο ρεκόρ», δήλωσε. «Είναι απίστευτο αεροπλάνο, η Κίνα και η Ρωσία εντυπωσιάστηκαν πολύ. Κι εγώ είμαι πολύ εντυπωσιασμένος», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Ζελένσκι ήρθε μέσα από το CNN

«Για εμάς φυσικά είναι εχθρός και δολοφόνος. Και πιστεύω ότι κυρίως για τον κόσμο είναι δολοφόνος γιατί σκοτώνει. Σκοτώνει κάθε μέρα και νύχτα. Και δεν μιλάω για τον πόλεμο στο πεδίο της μάχης, αλλά είναι και δολοφόνος αμάχων. Επειδή δεν είχε καμία επιτυχία στο πεδίο της μάχης φέτος, αποφάσισαν να σκοτώσουν αμάχους, κυρίως με επιθέσεις σε υποδομές. Όλες οι γέφυρες, όλες οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, σχολεία, εκκλησίες…

Και κατέληξε τονίζοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανώς ο ισχυρότερος μεσολαβητής που θα μπορούσαμε να έχουμε για όλους, επειδή δεν βλέπω τον Πούτιν να ακούει κανέναν άλλο. Πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να ακούσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Δεν βλέπουμε καμία προθυμία από την πλευρά της Κίνας να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανώς έχουν ισχυρή επιρροή στον Πούτιν».

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