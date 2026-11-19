«Ο Πούτιν δεν είναι φίλος μας και ποτέ δεν θα γίνει», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι φίλος του. Και ο Ντόναλντ Τουσκ δεν το άφησε να… πέσει κάτω.

«Ποιος είναι αυτός; Είναι φίλος μου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαιρετώντας τον Ρώσο ομόλογό του πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους. Φίλο του χαρακτήρισε και τον Σι Τζινπίνγκ, στο τετ α τετ τους, πριν από τριμερή σύνοδο που έγινε στη Σενζέν της Κίνας.

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«Θεέ μου, προφύλαξέ μας από τέτοιους φίλους», σχολίασε ο Ντόναλντ Τουσκ στο Χ, σε μια προφανή αναφορά στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πολωνός πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στο Βερολίνο για τη συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

{https://x.com/donaldtusk/status/2123326073467465850}

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«Ο Πούτιν δεν θα γίνει ποτέ φίλος μας»

Αργότερα, στις δηλώσεις του, ο Τουσκ ξεκαθάρισε ότι η άποψή του για τον Πούτιν είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που εξέφρασε ο Τραμπ. «Ο Πούτιν δεν είναι φίλος μας και δεν θα γίνει ποτέ», τόνισε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα σχολιάσει τη διπλωματική γλώσσα του Αμερικανού προέδρου, αλλά συμπλήρωσε ότι «η αρχή πως “ο φίλος ενός φίλου είναι και δικός μου φίλος” δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση».

«Με ποιον είναι περισσότερο φίλος;»

Αντίδραση υπήρξε και από τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Η εικόνα να αγκαλιάζει τον Πούτιν και να τον αποκαλεί φίλο, μας προκαλεί κάποια ανησυχία», παραδέχθηκε.

Γιατί, σημείωσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας, προκύπτει ένα ερώτημα: «Με ποιον είναι περισσότερο φίλος (ο Τραμπ); Με τον Πούτιν ή με τον πρόεδρό μας; Και τι ενδέχεται να κάνει εάν φτάσει ο κόμπος στο χτένι; Ποιον φίλο θα επιλέξει;».