Τι αναφέρει για το δικαστήριο η διακήρυξη μετά τη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έβαλαν στο «στόχαστρο» το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην ιστορική τριμερή σύνοδο στην Κίνα, κάνοντας αναφορά σε αυτό τον θεσμό στην κοινή διακήρυξή τους.

Οι τρεις ηγέτες «αναγνώρισαν ότι η αρχή της κρατικής συναίνεσης και ο σεβασμός της ασυλίας κρατικών αξιωματούχων είναι ύψιστης σημασίας» και συμφώνησαν ότι «το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλα παρεμφερή όργανα δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους». Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα σημεία της «διακήρυξης υπέρ της ειρήνης» που εξέδωσαν οι πρόεδροι της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ μετά τη συνάντησή τους στη Σενζέν, η οποία διήρκεσε μία ώρα και 20 λεπτά.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να διαλύσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του οποίου επέβαλε σαρωτικές κυρώσεις, στις 9 Οκτωβρίου. Το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων το 2023, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ισραηλινών αξιωματούχων, για τις ίδιες κατηγορίες, εκδόθηκαν το 2024.

Τραμπ: Ο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι εκτός ελέγχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προτού αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι του Τύπου προκειμένου να ξεκινήσει η σύνοδος.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι τρεις ηγέτες θα συζητούσαν «τρόπους προστασίας της κυριαρχίας των χωρών μας από παράνομους οργανισμούς υπέρ της παγκοσμιοποίησης, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που έχει βγει εκτός ελέγχου» και «έχει υπερβεί» τις αρμοδιότητές του.

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Η διακήρυξη Τραμπ- Πούτιν- Σι

Η κοινή διακήρυξη αναφέρει πως οι τρεις χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων και θα συμμετάσχουν σε διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων. Όμως, δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες, ούτε έναν οδικό χάρτη για να προχωρήσουν από τις υποσχέσεις στην πράξη.

Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος «δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει» και δεσμεύτηκαν να κάνουν διάλογο. Ωστόσο, η διακήρυξη δεν θέτει στόχους ή χρονοδιαγράμματα για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τη μείωση του οπλοστασίου. Συμφώνησαν μόνο ότι θα συνεχίσουν να συζητούν.

Στα τέσσερα σημεία της διακήρυξης δεν γίνεται αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρότι ο Τραμπ είπε στην αρχή της συνάντησης ότι θα συζητούσαν το θέμα κατ’ ιδίαν.

Πηγή: Politico