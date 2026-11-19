Η συγκεκριμένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά προσλήψεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σε άλλους φορείς του υπουργείου Υγείας.

Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2026 για 676 θέσεις μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας) και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50 €.

Το παράβολο εκδίδεται και πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.