«Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο. Πλησιάζει η ώρα.»

Με νέα του ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απαντά στον Κώστα Μπακογιάννη σχετικά με τις εργασίες στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα.

Ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι οι ενέργειες στην οδό Λυσικράτους πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα, παραπέμποντας τον προκάτοχό του στον εισαγγελέα, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς για τις σχετικές διευκρινίσεις. Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ζήτημα λογοδοσίας για δύο έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής, τα «Σπιτάκια της Ανακύκλωσης» και τον «Μεγάλο Περίπατο». Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Αθήνας «Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο.Πλησιάζει η ώρα».

Η ανάρτηση Δούκα

Κύριε Μπακογιάννη,

Για τις εργασίες που έγιναν στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του οποίου ενεργήσαμε, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς.

Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο.

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Πλησιάζει η ώρα.

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Μπακογιάννης: «Τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου - Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε»

Νωρίτερα ο Κώστας Μπακογιάννης σε ανάρτησή του κατά του δημάρχου της Αθήνας σχολίασε «Ο κ. Δούκας απάντησε με ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις στα σοβαρά ερωτήματα που θέσαμε για τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ της οδού Λυσικράτους. Η επιθετικότητα και η λάσπη όμως δεν υποκαθιστά την υποχρέωση σε απαντήσεις. Επανερχόμαστε, λοιπόν.

1. Ποιος υπολόγισε το κόστος των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ; Υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αναλυτικός προϋπολογισμός που να δικαιολογούν το συγκεκριμένο ποσό; Που βρίσκονται τα επίσημα έγγραφα; Γιατί δεν έχουν παρουσιαστεί;

2. Ποιος είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; Έχει ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη και τον προϋπολογισμό ή ο Δήμος στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας;

3. Είναι η ίδια εταιρεία που υπολόγισε το κόστος εκείνη που πρόκειται να αναλάβει και το έργο; Εάν ναι, πώς διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος έλεγχος του προϋπολογισμού;

4. Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; Ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, εξετάστηκε η δυνατότητα ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να προστατευτούν τα χρήματα των δημοτών;

Οι ύβρεις δεν είναι απαντήσεις και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου. Περιμένουμε στοιχεία. Όχι άλλες προσβολές.

Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε.»

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