Η Πενέλοπε Κρουζ στον πιο σκληρό ρόλο της ως Πατρίσια, για τις γυναίκες που βιώνουν καθημερινά τη βία.

Το Netflix ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής του δράματος ενδοοικογενειακής βίας «Patricia», σε σκηνοθεσία του Χουάν Ντιέγκο Μπότο και με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline.



Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αργεντινοϊσπανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με την Κρουζ στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «On The Fringe» το 2022.



Η Πενέλοπε Κρουζ θα υποδυθεί την Πατρίσια, μια γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από την κόλαση μιας κακοποιητικής σχέσης δώδεκα ετών, μόνο και μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν νέο εφιάλτη στις δικαστικές αίθουσες, όπου παλεύει και αγωνιά για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών της.



Το καστ πλαισιώνουν επίσης οι Γκόγια Τολέδο, Ραμόν Μπαρέα και Ντίλαν Ράντλεϊ. Παράλληλα, η Κρουζ συμμετέχει και στην παραγωγή της ταινίας μέσω της εταιρείας της, Moonlyon.



«Ο Χουάν έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο και είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια ιστορία που όλοι έχουμε ανάγκη και είναι τεράστια τιμή να υποδυθώ αυτόν τον χαρακτήρα. Η Πατρίσια εκπροσωπεί τόσες πολλές άλλες γυναίκες που, όπως εκείνη, υφίστανται αυτό το είδος βίας καθημερινά», δήλωσε η Ισπανίδα ηθοποιός.



Ως ηθοποιός, ο Μπότο έχει συμμετάσχει σε περίπου 80 ταινίες, με πιο πρόσφατες τις «The Suicide Squad», «The Room Next Door» και «Breaking Falls». Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, «On The Fringe», είχε κάνει πρεμιέρα στο τμήμα Horizons του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2022.



«Ορισμένες ιστορίες μάς κερδίζουν για το τι λένε και πώς το λένε, και η “Patricia” είναι μία από αυτές τις σπάνιες και αξέχαστες ιστορίες: γενναία και θαρραλέα, η οποία ζωντανεύει από μια εξαιρετική ομάδα», ανέφερε ο Ντιέγκο Άβαλος, αντιπρόεδρος πρωτότυπου περιεχομένου του Netflix για την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.



«Είναι τιμή μου που συμμετέχω μαζί με τον Χουάν Ντιέγκο Μπότο και την Πενέλοπε Κρουζ στην πρώτη τους ταινία για το Netflix Ισπανίας, σε μια ιστορία που γεννήθηκε εδώ, αλλά συγκινεί το κοινό τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο», κατέληξε.