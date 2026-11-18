Το ΚΚΕ ζητά να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία «εδώ και τώρα».

«Λίγο πριν το τέλος του 2026, με ευθύνη της κυβέρνησης, χιλιάδες διδακτικές ώρες εξακολουθούν να χάνονται, καθώς τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Καταγγέλλει πως «η Γ΄ φάση των προσλήψεων αποδείχθηκε πραγματικός εμπαιγμός, αφού το Υπουργείο Παιδείας κάλυψε μόνο ένα ελάχιστο μέρος για τα πάνω από 16.000 καταγεγραμμένα κενά εκπαιδευτικών! Ο εμπαιγμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, όταν η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς για τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, ενώ την ίδια ώρα σκορπά δισεκατομμύρια για τις ανάγκες της πολεμικής προετοιμασίας και τους πολεμικούς εξοπλισμούς».

Το ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας: «Απαιτούμε, εδώ και τώρα, να γίνει νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με όλες τις αναγκαίες πιστώσεις, για να καλυφθούν όλα τα κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή, σε όλες τις ειδικότητες και στην Παράλληλη Στήριξη. Λεφτά για την Παιδεία και τις ανάγκες των παιδιών, όχι για τους πολέμους!».