Από θαύμα δεν θρηνήσαμε έναν ακόμη πολίτη, αυτή τη φορά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από την αστυνομική βία.

Απίστευτη βία εξαπέλυσε αστυνομικός των ΜΑΤ εναντίον διαδηλώτριας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά τη λήξη της πορείας για το Πολυτεχνείο.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται η άνανδρη επίθεση του αστυνομικού των ΜΑΤ, ο οποίος τρέχει από μακριά και χωρίς καμία απολύτως αφορμή, χτυπά πισώπλατα την κοπέλα στο κεφάλι με το γκλομπ. Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα το ένα μετά το άλλο, καταδεικνύουν την αναίτια φονική επίθεση του άνδρα των ΜΑΤ, που πυροδότησε μαζί με άλλες απρόκλητες επιθέσεις ένταση σε μία καθ' όλα ειρηνική και μεγαλειώδη πορεία.

{https://x.com/bernabeo2022/status/2122786670785241515}

Η κοπέλα κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος ενώ την ίδια ώρα, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο, άλλη διμοιρία των ΜΑΤ την προσπερνούν προκλητικά αδιάφορα. Διαδηλωτές επιχειρούν να τη βοηθήσουν. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Τα δημοσιογραφικά φωτογραφικά πρακτορεία απαθανάτισαν το αίμα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο δεν ήταν η μόνη διαδηλώτρια που τραυματίστηκε. Καθώς υπήρξαν αναφορές για τρεις συνολικά τραυματίες. Όλες γυναίκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxpolv1a0ht?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxpcghkge49?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxp3lhw7k21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταδρομική εισβολή της αστυνομίας στο Μετρό

Λίγο αργότερα, ομάδες της αστυνομίας, σε μία πορεία για τη δημοκρατία και την ελευθερία, έκαναν καταδρομική εισβολή στο ανοιχτό για το κοινό μετρό των Αμπελοκήπων. Κατέβηκαν στις αποβάθρες και μπροστά στα μάτια των περαστικών αλλά και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν, συνέχισαν το ίδιο αδιάφορα προκλητικά τις προσαγωγές.

Σε βίντεο δε, απεικονίζεται δικηγόρος, όπως αναφέρει η ίδια, να παρεμποδίζεται από αστυνομικούς να ακολουθήσει άτομο που έχει προσαχθεί μετά την καταδρομική επίθεση στον σταθμό του Μετρό, στη ΓΑΔΑ.

Σε όλα τα βίντεο, είναι χαρακτηριστική η εξοργιστική απάθεια όλων των μελών των μονάδων καταστολών προς τους διαδηλωτές ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου ή και εμπλοκής σε περιστατικά.

ΕΛΑΣ: Απρόκλητες επιθέσεις με πέτρες

Αίσθηση προκαλεί ωστόσο η ανακοίνωση - απάντηση της αστυνομίας που κάνει λόγο για «απρόκλητες επιθέσεις με πέτρες» που δέχθηκαν αστυνομικοί. Για την επίθεση ωστόσο στην γυναίκα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο».

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7709217461421313302}

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -25.000- πολιτών.

Κατά την προσέλευση των συγκεντρωμένων και αρκετή ώρα πριν την εκκίνηση της πορείας, περί ώρα 15:45 ομάδα ατόμων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διενεργούσαν προελέγχους ατόμων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, μίας γυναίκας με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και ενός άνδρα στον καρπό.

Στη συνέχεια, περί ώρα 16:35 στην Πλατεία Κλαυθμώνος επί της οδού Ιωαν. Παπαρρηγοπούλου, έτερη ομάδα ατόμων εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι σε διμοιρία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, οι οποίοι συνέλαβαν επιτιθέμενο άνδρα, ενώ στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στις 17:20 ώρα εκκίνησε η πορεία των 25.000 ατόμων, με διάρκεια 3 ωρών μέσω των οδικών αξόνων της Σταδίου, της Πανεπιστημίου και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, η οποία εξελίχθηκε ομαλά.

Μετά την ομαλή ολοκλήρωση της πορείας και τη σταδιακή αποχώρηση του κύριου όγκου του συμμετεχόντων, διμοιρίες της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης κινήθηκαν προς τη Λεωφ. Αλεξάνδρας, όπου δέχθηκαν απρόκλητες επιθέσεις με πέτρες εναντίον τους από ομάδες ατόμων, με τις διμοιρίες να απαντούν με επιχειρησιακές και τακτικές κινήσεις, για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την αποτροπή έκνομων ενεργειών.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για 3 τραυματισμένες γυναίκες και άμεσα διασφάλισε την τάχιστη διακομιδή τους σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίθεσης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ προσέτρεξαν στις αποβάθρες του Μετρό Αμπελοκήπων, καθώς ομάδα ατόμων εγκλώβισε αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία για την προστασία των εγκαταστάσεων, προς υποστήριξη και συνδρομή τους, πραγματοποιώντας προσαγωγές των εμπλεκόμενων ατόμων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 23 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων μέχρι στιγμής, 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Δείτε όσα ΕΔΩ έγιναν στην πορεία.