Ο Χρήστος αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Στο σημερινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με μία δοκιμασία που έμοιαζε να έχει βγει από κάποια άλλη εποχή, καθώς έπρεπε να επαναφέρουν την ιδιαίτερη αισθητική της Βικτωριανής εποχής, μέσα από τις φωτογραφίες τους.

Ο χρόνος μέχρι τον τελικό, μετράει πλέον αντίστροφα, με τους 9 κορυφαίους διαγωνιζόμενους να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να ξεχωρίσουν στο παιχνίδι.

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Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι 9 καλύτεροι φόρεσαν δημιουργίες εμπνευσμένες από την Βικτωριανή εποχή και τον ρομαντισμό, με σκοπό να αποδώσουν τις πιο εντυπωσιακές high fashion πόζες. Στόχος τους η τελική λήψη να θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

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GNTM 7: Ο Χρήστος αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Από τη σημερινή δοκιμασία δεν έλειπαν και τα απρόοπτα, καθώς δύο μοντέλα δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ισορροπία τους, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό άτσαλα.

Η Άννα και ο Γιάννης δεν κατάφεραν να ισορροπήσουν μέσα στο κανό με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό. Στην περίπτωση του Γιάννη, βέβαια, προκλήθηκε μία επιπλέον αναστάτωση, καθώς δεν έπρεπε να μπει νερό στ’ αυτιά του.

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Παράλληλα, στο σημερινό σετ, ξεχώρισε η Αναστάζια, η οποία κατάφερε να ποζάρει με αρτιότητα πάνω στο κανό κερδίζοντας τα θετικά σχόλια του Φωτογράφου, της Ζενεβιέβ και της Ηλιάνας.

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους, επισημαίνοντας ότι πλέον βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή του διαγωνισμού, στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του επόμενου GNTM.

Στην κορυφή του βάθρου βρέθηκε η Αναστάζια και ο Ακύλλας, ενώ από τους δύο ξεχώρισε η πρώτη, η οποία κατέκτησε την κορυφή, την ασυλία για το επόμενο σετ και το έπαθλο των 1.000 ευρώ.

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Στον αντίποδα βρέθηκε η Σοφία και ο Χρήστος, με τις πόζες τους να μην επαρκούν και οι λήψεις τους να κατατάσσονται στις πιο αδύναμες της σημερινής δοκιμασίας.

Στο τέλος της βραδιάς, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανακοίνωσε το πρόσωπο που αποχωρεί, με τον Χρήστο, να κλείνει πίσω του την πόρτα του GNTM 7.

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