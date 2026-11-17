Έφυγε από το παιχνίδι με 2.800 ευρώ.

Η Μαρία ήταν η σημερινή παίκτρια του Deal, η οποία κατάφερε να φύγει από το πλατό έχοντας κερδίσει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.

Η κλήρωση που έγινε στην αρχή του σημερινού επεισοδίου την ανέδειξε ως την τυχερή της ημέρας και ήρθε αντιμέτωπη με τον τραπεζίτη, ο οποίος τις χάρισε τελικά το ποσό των 2.800 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, όταν ανέβηκε για να συναντήσει τον Γιώργο Θαναηλάκη, έδειχνε εμφανώς ξενερωμένη, καθώς ήθελε να παραμείνει στο παιχνίδι για λίγα επεισόδια ακόμα: «Δεν ήθελα ακόμα… Αχ, δεν ήθελα, είμαι 15 επεισόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxhnb64bkk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, όσο το παιχνίδι κυλούσε, η Μαρία προχώρησε μεθοδικά προσπαθώντας να αποσπάσει το μεγαλύτερο ποσό από τον τραπεζίτη.

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Όταν όμως, εκείνος της έκανε την προσφορά των 2.800 ευρώ, η ίδια τα δέχτηκε, ενώ υπήρχαν ακόμη στον πίνακα τα 10.000 ευρώ.

Όπως αποδείχθηκε, το δικό της κουτί είχε το μεγαλύτερο ποσό, με την ίδια να αρνείται να συνεχίσει στο κουτί «23», με το φόβο μήπως χάσει και το αρχικό της ποσό.

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