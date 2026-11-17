Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Απόστολος Γκλέτσος, απόψε στο «The 2Night Show».

Απόψε, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα που διαπρέπει στα διεθνή κορτ, σε μία σπάνια και βαθιά εξομολογητική συνέντευξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξηγεί πώς αγάπησε το τένις και γιατί το διάλεξε μόνος του, παρά την αγάπη του και για άλλα αθλήματα. Παραδέχεται πως έχει νιώσει καταπίεση στην καθημερινότητά του και πως πριν από 12 χρόνια είχε αποφασίσει να τα παρατήσει.

Μιλάει ανοιχτά για τα ξεσπάσματα και τα συναισθήματά του, όταν βλέπει εκ των υστέρων τις αντιδράσεις του, ενώ αναφέρεται στον πατέρα του και στη σχέση τους μακριά από τα γήπεδα του τένις.

Στη συνέχεια, εξηγεί γιατί έχει αισθανθεί αδικημένος από τα ελληνικά Μέσα και, σε πιο χαλαρό κλίμα, μοιράζεται λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του και ξεκαθαρίζει ποιο στοιχείο θα τον απωθούσε σε μία σύντροφο. Τέλος, εκφράζει τη μεγάλη του επιθυμία να νικήσει τον Κάρλος Αλκαράθ και βάζει ένα ανατρεπτικό στοίχημα με τον Γρηγόρη που σίγουρα θα συζητηθεί!

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Απόστολο Γκλέτσο

Ο γνωστός ηθοποιός μιλά για τα παιδικά του χρόνια, όταν ως γιος στρατιωτικού άλλαζε σπίτι και περιοχή κάθε χρόνο.

Αποκαλύπτει πως μικρός δεν είχε φίλους και εκνευριζόταν όταν τον φώναζαν Λάκη, ενώ αναφέρεται στο κόμπλεξ του επαρχιώτη που κουβαλούσε, καθώς και ότι δεν ένιωθε ωραίος. Στη συνέχεια, θυμάται πως ακολούθησε μία κοπέλα στη δραματική σχολή και έγινε τελικά ηθοποιός.

Εξηγεί γιατί μπήκε στην τοπική αυτοδιοίκηση και πως έδιωξε με τις κλωτσιές κάποιον που πήγε να τον χρηματίσει, ενώ δηλώνει πως ο κύκλος του στην πολιτική έκλεισε οριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως δεν μετανιώνει για την ατάκα του με το ψάρι, ενώ τοποθετείται για τους ομόφυλους γονείς. Τέλος, ο Απόστολος Γκλέτσος μιλά για τη θεατρική παράσταση «Λύκοι», στην οποία πρωταγωνιστεί στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 17 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.