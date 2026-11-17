Επιβάτες και μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν από τις αναταράξεις.

Πέντε επιβάτες και μέλη του πληρώματος πτήσης της JetBlue τραυματίστηκαν εξαιτίας αναταράξεων, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το Πουέρτο Ρίκο προς τη Φλόριντα, την Τρίτη (17/11).

Η πτήση 1717 της JetBlue απογειώθηκε από το Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το αεροδρόμιο Φορτ Λοντερντέιλ- Χόλιγουντ, στη Φλόριντα. «Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 06:58 και διασώστες περίμεναν για την εξέταση εκείνων που ανέφεραν τραυματισμούς», ανέφεραν από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρντ. «Πέντε άτομα ανέφεραν τραυματισμούς ή ζήτησαν εξέταση», ανέφεραν ακόμα.

Οι τραυματίες επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Πηγή: CNN