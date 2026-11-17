Ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμα δεν γνωρίζει εάν θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, ενώ άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο για τετ α τετ του και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη Μανίλα, τον αρχικό σταθμό του ταξιδιού του στην Ασία και οι πρώτες συναντήσεις του ήταν με τους πρωθυπουργούς της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι- που τον χαρακτήρισε «πολύ σκληρό»- της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι- για την οποία είπε ότι «ίσως είναι ακόμα πιο σκληρή»- και της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε.

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στη Σενζέν της Κίνας, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των ηγετών Ασίας- Ειρηνικού Ωκεανού. Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Δεν ξέρω, θα τον συναντούσα. Εάν ήταν διαθέσιμο, θα το έκανα. Έρχεται…», απάντησε.

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Ερωτηθείς εάν θα πάει στη Σενζέν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Θα το ήθελε, ναι… Θα δούμε τι θα γίνει».

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