«Ψηφιακή βιτρίνα» η πλατφόρμα κατά της διαφθοράς – «Πυρά» από τη Θεώνη Κουφονικολάκου

Οξεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη δημιουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών διαφθοράς ασκεί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, κάνοντας λόγο για «διαφάνεια-μαϊμού» και «κοροϊδία χωρίς τέλος».

Σε δήλωσή της, η κ. Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και εν μέσω αλλεπάλληλων σκανδάλων, επιχειρεί να παρουσιάσει την ψηφιακή πλατφόρμα ως απάντηση στο πρόβλημα της διαφθοράς, χωρίς ωστόσο να έχει διασφαλίσει τις απαραίτητες δομές για την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών.

Όπως σημειώνει «Στριμωγμένη από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και την εξάντληση της κοινωνικής ανοχής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρήκε, μόλις μετά από 7 καταστροφικά χρόνια διακυβέρνησής της, την «απάντηση»: μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για τη διαφθορά θα επιλύσει το πρόβλημα απουσίας ηθικής των στελεχών της. Οι καταγγελίες μάλιστα θα καταλήγουν στα Γραφεία Συμβούλων Ακεραιότητας, που η ίδια θεσμοθέτησε το 2021 και που πέντε χρόνια μετά ακόμη δεν λειτουργούν πλήρως (!). Φτιάχνει δηλαδή μία ψηφιακή πλατφόρμα χωρίς να έχει φροντίσει να υπάρχει κάποιος στην άλλη άκρη να απαντήσει. Ή την φτιάχνει ακριβώς για να συνεχίσει να μην απαντάει κανείς.

Η παρωδία καταπολέμησης της διαφθοράς από τον κ. Μητσοτάκη έχει μπόλικα επεισόδια: 2021: ο νόμος. 2024: ο οδηγός. 2025: 66 πιστοποιημένοι σύμβουλοι. 2026: ακόμη στελέχωση. Πέντε χρόνια για να φτάσουμε από τη μία εξαγγελία στην επόμενη. Όπως οι άδειοι μπλε φάκελοι της πρώτης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι και η «διαφάνεια» του επιτελικού κράτους είναι περιτύλιγμα χωρίς περιεχόμενο.

Η ΕΛΑΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, την πλατφόρμα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», για πραγματικό έλεγχο του δημόσιου χρήματος και των δημόσιων συμβάσεων και για ουσιαστική λογοδοσία. Γιατί η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται με ψηφιακές βιτρίνες αλλά με θεσμούς που λειτουργούν. Η κυβέρνηση, αντί για πολιτικές, παράγει διαφθορά και κάνει ό,τι μπορεί για να μην λογοδοτήσει. Η κοροϊδία όμως έχει πλέον ημερομηνία λήξης.»