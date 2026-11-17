Ο Σωτήρης Χατζάκης αναφέρθηκε στην επιθυμία του να γίνει πατέρας ενός κοριτσιού.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, ο σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου την επιθυμία του να γίνει πατέρας και να αποκτήσει ένα κοριτσάκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την Πολυξένη Μηυλωνά, αλλά και στο γεγονός ότι εκείνη είναι που του έχει δημιουργήσει την επιθυμία της πατρότητας.

Σωτήρης Χατζάκης: «Είναι το όνειρό μου να γίνω πατέρας ενός κοριτσιού»

«Είναι το όνειρό μου να γίνω πατέρας ενός κοριτσιού. Είναι το όνειρό μου δεν το έχω αφήσει πίσω. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδί… Τα λατρεύω τα κοριτσάκια. Και τα αγοράκια είναι μαγικά, όλα τα παιδιά τα λατρεύω, αλλά τα κοριτσάκια έχουν… Ευαισθησίες, αυτές οι ορμόνες που έχουν τους δίνουν λεπτομέρειες μιας μυστικής ζωής που δεν τις πιάνουν οι άνδρες… Αν ερχόταν ένα κοριτσάκι στη ζωή μας θα ήταν σαν να μου πρόσφερες όλο τον κόσμο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Μου το έβγαλε η Πολυξένη αυτό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ άγιος άνθρωπος, αν ήταν της εκκλησίας, που πιστεύει, θα λέγαμε ότι είναι ένας ‘ιερός άνθρωπος’. Την αγαπάω γιατί αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στο φως. Έχει ένα αυτόφωτο και δεν είναι εκεί για να φωτίζεται, είναι εκεί για να φωτίζει τους άλλους και αυτό έχει μεγάλη διαφορά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Σωτήρης Χατζάκης, απάντησε στην ερώτηση της Κατερίνα Καινούργιου σχετικά με το αν η διαφορά ηλικίας με τη σύζυγό του είναι κάτι που τον προβληματίζει στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει μία οικογένεια:

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«Όχι, δεν με προβληματίζει καθόλου γιατί όσο έχει όνειρα ένας άνθρωπος ζει. Όσο έχει όνειρα… Όταν ο άνθρωπος παραιτείται μεγαλώνει, μαραίνει και αφήνεται. Εγώ έχω πολλά όνειρα καθημερινά, γιατί έχω μάθει ότι η ζωή είναι μικρή και την διαστέλλουμε ζώντας το τώρα…».

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