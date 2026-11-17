Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Τραμπ δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επωφελήθηκε από την επιτυχία της εταιρείας.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, απολάμβανε εξαιρετικά προνομιακή πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ταξιδεύοντας μαζί του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Κίνα.

Ο Τραμπ επέτρεψε στην Nvidia να διαθέσει προς πώληση ορισμένα από τα προηγμένα μικροτσίπ της στην κινεζική αγορά, ενώ ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, καθυστέρησε την επιβολή περιορισμών σε εταιρεία που βρίσκεται υπό διερεύνηση για πιθανή παράνομη διοχέτευση μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Τραμπ επωφελήθηκε οικονομικά από την επιτυχία της Nvidia.

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες. Από τις δηλώσεις που υπέβαλε φέτος προκύπτει ότι, στα τέλη Αυγούστου, η αξία των μετοχών της Nvidia που κατείχε κυμαινόταν μεταξύ 13 και 62 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα της Washington Post.

Η πραγματική αξία των μετοχών του ενδέχεται να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η τιμή της Nvidia συνέχισε να ανεβαίνει από τα τέλη του 2025 έως τον Αύγουστο. Λόγω της χρονικής καθυστέρησης στη δημοσιοποίηση των συναλλαγών, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι κινήσεις του Τραμπ κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

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Το ποσό είναι εντυπωσιακά υψηλότερο από την αξία των μετοχών της Nvidia που κατείχε ο Τραμπ στα τέλη του 2024, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 615.000 και 1,3 εκατ. δολαρίων.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα μπορούσε να πουλά τα μικροτσίπ H200 σε εγκεκριμένους πελάτες στην Κίνα, με το 25% των εσόδων να καταλήγει στην αμερικανική κυβέρνηση.

Τον Ιούνιο, η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να διευκρινίσει εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα έπρεπε να διερευνήσει την αγορά μετοχών της Nvidia από τον Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου. Η αγορά, αξίας έως και 1 εκατ. δολαρίων, πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν το υπουργείο Εμπορίου επισημοποιήσει τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές που επηρέαζαν την εταιρεία.

Ο Μπέσεντ υπέδειξε ότι, εάν το Κογκρέσο επιθυμεί να απαγορεύσει τις ατομικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, θα πρέπει να ξεκινήσει από τα ίδια τα μέλη του.

Οι επενδύσεις έχουν προκαλέσει την προσοχή οργανώσεων που παρακολουθούν ζητήματα κυβερνητικής δεοντολογίας, καθώς και των Δημοκρατικών, οι οποίοι αναμένεται να εξετάσουν πιο διεξοδικά τις συναλλαγές του Τραμπ και τα οικονομικά συμφέροντα του Λάτνικ, όταν αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας το επόμενο έτος, στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για την Nvidia.

Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως έχουν παραβιαστεί οι νόμοι περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο πρόεδρος δεν υπάγεται στην ομοσπονδιακή ποινική νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία απαγορεύει στα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας να συμμετέχουν προσωπικά και ουσιαστικά σε επίσημες κυβερνητικές υποθέσεις που επηρεάζουν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα ή εκείνα των συζύγων και των ανήλικων παιδιών τους.

Η δωρεά της Nvidia για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο

Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για τη δωρεά της Nvidia στο έργο κατασκευής αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Η δωρεά έγινε λίγους μήνες αφότου η αμερικανική κυβέρνηση συμφώνησε να επιτρέψει στην εταιρεία να πουλά μικροτσίπ στην Κίνα.

Η εταιρεία δεν γνωστοποίησε το ποσό, ωστόσο η Washington Post ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η δωρεά ανήλθε σε 25 εκατ. δολάρια και ότι η Nvidia είχε ζητήσει να παραμείνει ανώνυμη. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η δωρεά πραγματοποιήθηκε «ανεξάρτητα από επιχειρηματικά συμφέροντα».

Η εποπτεία της Nvidia από τον Λάτνικ έχει προκαλέσει επικρίσεις ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Την Παρασκευή, ο Μπέσεντ επέκρινε το υπουργείο Εμπορίου επειδή δεν επέβαλε περιορισμούς στη Megaspeed, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι διοχέτευε μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

«Άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες επιθυμούσαν εδώ και μήνες να επιβληθούν περιορισμοί, αλλά την τελική απόφαση την έχει το υπουργείο Εμπορίου», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Η Nvidia υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες περί εκτροπής μικροτσίπ από τη Megaspeed διερευνήθηκαν και διαψεύστηκαν πέρυσι.

Πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στην Post ότι ο Τραμπ είχε δώσει τρεις φορές εντολή στον Λάτνικ να προωθήσει περιορισμούς στις εξαγωγές των ισχυρότερων μικροτσίπ της Nvidia, με πιο πρόσφατη εντολή στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο Λάτνικ αντιστάθηκε, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.

Τα οικονομικά συμφέροντα του Λάτνικ και η Cantor Fitzgerald

Οι New York Times ανέφεραν την Κυριακή ότι η Cantor Fitzgerald, η χρηματοπιστωτική εταιρεία της οποίας ο Λάτνικ ηγούνταν επί δεκαετίες και την οποία διευθύνουν πλέον οι γιοι του, έχει συνεργαστεί με εταιρείες κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία που εξυπηρετούν Κινέζους πελάτες και ενδέχεται να επηρεαστούν από τους κανόνες εξαγωγών που επεξεργάζεται το υπουργείο Εμπορίου.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Bitdeer, η οποία κατασκευάζει κέντρο δεδομένων στη Μαλαισία. Η Cantor διατηρεί επίσης συμμετοχή στην Bitdeer μέσω της επένδυσής της στην Tether, εταιρεία κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τους Times.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε στους Times ότι ο Λάτνικ λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και δεν συζητά τις υποθέσεις του υπουργείου με τους γιους του.

Με πληροφορίες από Washington Post