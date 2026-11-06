Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πατέρας της Μαρκλ συνελήφθη για την υπόθεση για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, συνελήφθη στη Φλόριντα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, έπειτα από τις καταγγελίες ότι στο παλιό σπίτι του στις Φιλιππίνες βρέθηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον 82χρονο σε οίκο ευγηρίας, μετέδωσε αρχικά η Daily Mail, ενώ λίγο μετά πηγές του Fox News και του Associated Press επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες.

{https://x.com/FoxNews/status/2118723194274169038}

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη στον οίκο ευγηρίας Maravida Senior Living για κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ανέφερε πηγή της Daily Mail. Στο μεταξύ και οι αρχές στις Φιλιππίνες φέρεται να είναι «πολύ κοντά» στην άσκηση δίωξης σε βάρος του 82χρονου, για τις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο σπίτι του στη χώρα, τον προηγούμενο μήνα.

Τον Σεπτέμβριο ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας τζούνιορ, κατήγγειλε στην αστυνομία των Φιλιππίνων ότι βρήκε στο σπίτι του πατέρα του στο Τσεμπού χιλιάδες φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που φέρεται να παρέδωσε στις αρχές.

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Δεύτερο αρχείο ανάλογων φωτογραφιών σύμφωνα με δημοσιεύματα εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από έφοδο της αστυνομίας σε αποθήκη που φέρεται να νοίκιαζε ο 82χρονος στο Ροσαρίτο του Μεξικού όπου ζούσε στο παρελθόν.

«Ενδείξεις ότι εμπλέκεται» και ο αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ

Ο Τόμας Μαρκλ έχει αρνηθεί τις καταγγελίες, τις οποίες χαρακτήρισε «αρρωστημένα ψέματα». Στο μεταξύ, αυτή την εβδομάδα προέκυψε ότι ο γιος του χαρακτηρίστηκε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» σε αυτή την υπόθεση. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γιος εμπλέκεται επίσης στο έγκλημα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζόνβικ Ρεμούλα, ωστόσο διευκρίνιζε ότι ο Τόμας Μαρκλ τζούνιορ δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος μέχρι στιγμής.

Στο σπίτι όπου ζούσε ο 82χρονος στις Φιλιππίνες εντοπίστηκαν περισσότερες από 7.000 φωτογραφίες και ένα βίντεο, όλα με ανήλικα ακόμα και 10-11 ετών, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Μέγκαν Μαρκλ: Δεν είχε επαφή με τα παιδιά μου για να τα προστατεύσω

Στις 23 Οκτωβρίου, έπειτα από τα πρώτα δημοσιεύματα για τις καταγγελίες περί κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε βάρος του πατέρα της, η Μέγκαν Μαρκλ εξέδωσε ανακοίνωση.

Σε αυτή, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι τόνιζε πως είναι βαθύτατα ταραγμένη με τις καταγγελίες και αποκάλυψε πως η αστυνομία του Λονδίνου την είχε ενημερώσει το 2018 για «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, με τον οποίο δεν έχει επαφές.

Μάλιστα, η Μέγκαν Μαρκλ υπογράμμιζε ότι ο λόγος που δεν επέτρεψε στον πατέρα της να έχει επαφή με τα δύο παιδιά της ήταν προκειμένου να τα προστατεύσει. Η δούκισσα του Σάσεξ δεν έχει επαφή με τον πατέρα της από το 2018, όταν εκείνος δεν παρέστη στον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι και ο 82χρονος δεν έχει συναντήσει ποτέ τα εγγόνια της.

«Είμαι βαθιά ταραγμένη με τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με όποια παιδιά μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη», ανέφερε η Μέγκαν Μαρκλ στην ανακοίνωση. Σχετικά με την επιστολή για την οποία την ενημέρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία το 2018, σημείωνε ότι περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς σε βάρος του πατέρα μου» και πως τη διαβεβαίωσαν ότι γίνεται έρευνα.

«Ελπίζω ότι τώρα μπορεί να γίνει κατανοητό- παρά τη διαστρέβλωση από ορισμένα ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια- πως η απόσταση από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά μου οφειλόταν σε έναν λόγο: να τα προστατεύσω. Πίστευα ότι οι αρχές έκαναν το ίδιο για άλλες οικογένειες», υπογράμμιζε.

Κατέληγε πως παρότι το εύρος όσων αποκαλύφθηκαν «είναι πιο αποτρόπαιο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», ήλπιζε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η προστασία αθώων παιδιών.