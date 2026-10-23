Έρευνα στις Φιλιππίνες για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, σχετικά με φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «βαθύτατα ταραγμένη» για τις καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της ότι κατείχε φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η δούκισσα του Σάσεξ, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η Αστυνομία του Λονδίνου την ενημέρωσε το 2018 για «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, με τον οποίο δεν έχει επαφές.

Η ανακοίνωση της συζύγου του πρίγκιπα Χάρι εκδόθηκε έπειτα από δημοσίευμα της Sun, σύμφωνα με το οποίο ο ετεροθαλής αδελφός της, Τόμας Μαρκλ τζούνιορ είπε ότι βρήκε φωτογραφίες που ανήκαν στον πατέρα τους, στον παλιό σπίτι του στις Φιλιππίνες και ενημέρωσε τις τοπικές αρχές που διεξάγουν έρευνα.

Στη δήλωσή της, μεταξύ άλλων η Μέγκαν Μαρκλ τονίζει ότι ο λόγος που δεν επέτρεψε στον πατέρα της να έχει επαφή με τα δύο παιδιά της ήταν προκειμένου να τα προστατεύσει. Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε ότι κατείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, κάνοντας λόγο για «αρρωστημένα ψέματα».

Μέγκαν Μαρκλ: Ενημερώθηκα το 2018, δεν είχε επαφή με τα παιδιά μου για να τα προστατεύσω

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει επαφή με τον πατέρα της από το 2018, όταν εκείνος δεν παρέστη στον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι. Ο Τόμας Μαρκλ δεν έχει συναντήσει ποτέ τα εγγόνια του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ. Η δούκισσα του Σάσεξ αναφέρει ότι ο λόγος ήταν πως ήθελε να προστατεύσει τα παιδιά της.

Στη δήλωσή της, η Μαρκλ αναφέρει ότι η μονάδα για την προστασία της βασιλικής οικογένειας, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, την ενημέρωσε το 2018 για μια επιστολή που είχε λάβει, με καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της. Εκτιμάται ότι αυτό έγινε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, λίγο μετά τον γάμο της, αναφέρει ο Guardian.

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«Είμαι βαθιά ταραγμένη με τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με όποια παιδιά μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη», ανέφερε η δήλωση της δούκισσας του Σάσεξ. Αναφορικά με την επιστολή για την οποία την ενημέρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία το 2018, σημειώνει ότι περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς σε βάρος του πατέρα μου» και πως τη διαβεβαίωσαν ότι γίνεται έρευνα.

«Ελπίζω ότι τώρα μπορεί να γίνει κατανοητό- παρά τη διαστρέβλωση από ορισμένα ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια- πως η απόσταση από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά μου οφειλόταν σε έναν λόγο: να τα προστατεύσω. Πίστευα ότι οι αρχές έκαναν το ίδιο για άλλες οικογένειες».

Η Μέγκαν Μαρκλ προσθέτει πως παρότι το εύρος όσων αποκαλύπτονται τώρα «είναι πιο αποτρόπαιο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», ελπίζει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η προστασία αθώων παιδιών.

Έρευνα στις Φιλιππίνες για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun, ο Τόμας Μαρκλ τζούνιορ είπε σε αστυνομικούς στις Φιλιππίνες ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, μέσα σε τέσσερα κουτιά στο σπίτι όπου ζούσε ο πατέρας του στο Σεμπού στις Φιλιππίνες μέχρι τον Μάιο, όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ. Ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε επίσης ότι και το FBI επικοινώνησε μαζί του.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων, Νίκολας Τάι, δήλωσε στο Reuters ότι οι αρχές της χώρας κάνουν έρευνα για τον Τόμας Μαρκλ. Ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζόνβικ Ρεμούλα επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο Τόμας Μαρκλ τζούνιορ ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές και τους παρέδωσε μεταξύ άλλων ένα laptop.

Τόμας Μαρκλ: Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό, αρρωστημένα ψέματα

Ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Μιλώντας στην Daily Mail, είπε πως πρόκειται για «αρρωστημένα ψέματα». Πρόσθεσε ότι οι υπολογιστές δεν ήταν στην κατοχή του από τον Ιανουάριο του 2025, όταν έφυγε από το Μεξικό και εγκαταστάθηκε στις Φιλιππίνες με τον γιο του, προκειμένου να κάνει μια καινούρια αρχή.

«Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και πολύ ταραγμένος που ο γιος μου διατυπώνει αυτές τις κατηγορίες σε βάρος του. Δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ αυτό για το οποίο κατηγορούμαι. Είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος», δήλωσε ο 82χρονος. «Αυτά είναι βλακείες, ένα σωρό ψέματα. Είναι αρρωστημένο. Δεν έχω ιδέα γιατί ο Τομ προσπαθεί να με καταστρέψει με αυτά τα ψέματα», πρόσθεσε.