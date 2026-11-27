Οι γονείς της φέρονται να την παρέδιδαν σε άνδρες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι προχωρούσαν σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της, καταβάλλοντας ποσά που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 10 συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανήλικης στο Παναιτώλιο Αγρινίου, ανάμεσά τους και οι γονείς της 15χρονης, οι οποίοι φέρονται να την εξέδιδαν έναντι χρηματικών ποσών. Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ οι υπόλοιποι συλληφθέντες κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε από 8 χρόνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η κακοποίηση της ανήλικης φέρεται να ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 8 ετών. Οι γονείς της φέρονται να την παρέδιδαν σε άνδρες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι προχωρούσαν σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της, καταβάλλοντας ποσά που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο φέρεται να αναλάμβανε τη μεταφορά της ανήλικης και την παράδοσή της στους άνδρες.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η 15χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

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Δύο καταγγελίες το 2020 και το 2024

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», είχαν γίνει δύο αναφορές για την ανήλικη, το 2020 και το 2024, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

Ειδικότερα, το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για κακοποίηση της τότε 9χρονης, ενώ το 2024 είχαν ενημερωθεί εκ νέου για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης της τότε 13χρονης.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ανήλικη εξετάστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Από την εξέταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού ή ολοκληρωμένης σεξουαλικής πράξης, ενώ η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενες ασελγείς πράξεις.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την αποσαφήνιση της εμπλοκής των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί και τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.