«Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη», υπογράμμιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το δικό τους «αντίο» είπαν αρκετοί πολιτικοί στα social media για τον θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου.

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας: «Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid02F9HDrguhu6KhGLT8M99vCQGyNnNc36zE3ij2RXpdpzuQnK79YJF2ev383WKHS4SRl}

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον καλό μου φίλο, Αντώνη Πανούτσο.

Ξεχώριζε για το φλεγματικό του χιούμορ και τη δημοσιογραφική πένα του, που άφησε πίσω κείμενα πέρα από τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, ηθογραφώντας την ελληνική κοινωνία.

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Αντώνη, έδωσες μεγάλο και πολύ δύσκολο αγώνα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/posts/pfbid02mGCsCZee6UvPWJ9JHqUJbNbMxaiYv2QkgKY6d3ZDE36SbykiLdzkZPHj5PrQgRsWl}

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Αντώνη Πανούτσο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους. Τον γνώρισα αρχικά μέσα από τα κείμενά του και, εδώ και αρκετά χρόνια, προσωπικά. Εκτιμούσα ιδιαίτερα το κοφτερό μυαλό του, το πηγαίο χιούμορ του και τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε τη σπάνια ικανότητα να γράφει για ποδόσφαιρο και να μιλά, στην ουσία, για την Ελλάδα. Και, πάνω απ’ όλα, είχε το θάρρος της γνώμης του. Δεν δίστασε ποτέ να πει δημόσια αυτό που πίστευε. Ούτε όταν, στα 70 του, αποφάσισε να συστρατευθεί με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι πολλοί θα τον έκριναν γι’ αυτή του την επιλογή.

Θα τον θυμάμαι πάντοτε με πολλή εκτίμηση. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Αντώνη», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

{https://www.facebook.com/KostiHatzidaki/posts/pfbid0A2zdn5DJfLR24gyANU7uf5MgV6iyTA6Ntpo3eMrrNEP979PB78aaBNdd5nfZfgAfl}

«Η απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Πανούτσου προκαλεί θλίψη. Με την ευρύτητα των γνώσεών του, που ξεπερνούσε τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, όπως και με τον χαρισματικό λόγο και γραφή που τον χαρακτήριζε, ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου. Είχε επίσης ενδιαφέρον για τα κοινά και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019, στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2126262250386166009}