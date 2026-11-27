Έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη ο αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος.

Πέθανε ο αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος μετά από μακρά νοσηλεία στον Ευαγγελισμό.

Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και η κατάσταση της υγείας του ήταν εξ αρχής πολύ σοβαρή.

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά. Η καταγωγή του ήταν από την Ύδρα.

Έχει ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο.

Έχει γράψει κείμενα για το Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY, μεταξύ άλλων. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

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Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνου του έτους.

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To «αντίο» του Αντώνη Καρπετόπουλου

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα πέριξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή...», ανέφερε σε μήνυμά του ο Αντώνης Καρπετόπουλος, με τον οποίο συνεργάστηκαν πολλά χρόνια.

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