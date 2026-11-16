Συγκινήθηκε ο Αντώνης Καρπετόπουλος για τον Αντώνη Πανούτσο. Όσα δήλωσε στο «Στούντιο 4».

Τη δική του μάχη συνεχίζει να δίνει ο Αντώνης Πανούτσος για την υγεία του, καθώς τον περασμένο Αύγουστο έγινε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από ιό του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να παραμένει στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ έχει αναφερθεί και η ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων.

Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Καρπετόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας του φίλου του.

Η συγκίνηση του Αντώνη Καρπετόπουλου για τον Αντώνη Πανούτσο

«Ο Αντώνης δίνει τη μάχη του, είναι πολύ δυνατός. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα πράγματα που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό…», ανέφερε αρχικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος και πρόσθεσε:

«Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα από το 1995. Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Έχει… Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του. Ελπίζω να τα καταφέρει. Έχει φτάσει πολλές φορές σε ένα οριακό σημείο και πάντα με αυτή την τρομερή δύναμη που τον χαρακτηρίζει τα έχει καταφέρει. Είναι πολύ καιρό στον Ευαγγελισμό. Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», σημείωσε συγκινημένος ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

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