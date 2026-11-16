Η αποκάλυψη της ερμηνεύτριας για το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2004, όταν οδηγούσε σπορ αυτοκίνητα.

Για την αγάπη της στα σπορ και γρήγορα αυτοκίνητα, μίλησε η Ευρυδίκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το 2004 είχε ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο την οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό.

Όπως αποκάλυψε η ερμηνεύτρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», το συγκεκριμένο ατύχημα την οδήγησε στο να αναθεωρήσει την έννοια της ταχύτητας.

Η Ευρυδίκη μίλησε για το τροχαίο που είχε το 2004

«Έχω υπάρξει, η αλήθεια είναι, της ταχύτητας, και την περίοδο 2001 μέχρι 2004, είχα και εγώ το δικό μου σπορ αμάξι», εξήγησε αρχικά η Ευρυδίκη.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η ερμηνεύτρια περιέγραψε μερικές από τις στιγμές του ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη το 2004:

«Μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, άφησα αυτό τον εαυτό πίσω».

«Χτύπησα. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να ρισκάρω και ότι πρέπει να προστατεύω περισσότερο και τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Ναι, κινδύνεψε και η ζωή μου. Εκείνη την ώρα ένιωθα ότι… Έκανα τη σκέψη ότι τώρα πεθαίνω», πρόσθεσε η Ευρυδίκη.

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Σε άλλο σημείο, περιέγραψε τη στιγμή του τροχαίου: «Επέστρεφα από δουλειά, ήταν χειμώνας, Ιανουάριος, είχε παγετό στον δρόμο και κάποιος βγήκε από ένα στενό, μου έκοψε το δρόμο και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω φρένο και… Εντάξει, τα υπόλοιπα… Δεν είχα πιει, ήμουν μετά από δουλειά. Και γενικά δεν πίνω».

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