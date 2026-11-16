Απομακρύνθηκαν από το σημείο τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και δόθηκαν στην κυκλοφορία οι αριστερές λωρίδες.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, η σύγκρουση σημειώθηκε μετά τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, αναφέρει ότι απομακρύνθηκαν από το σημείο τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και δόθηκαν στην κυκλοφορία οι αριστερές λωρίδες.

Ωστόσο, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις:

Προς Ελευσίνα

Άνω των 30' από Κάντζα έως Κηφισίας,

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Άνω των 30' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Προς Αεροδρόμιo

20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.