Τα edamame, οι σπόροι κάνναβης και οι φακές προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ ο σολομός και οι σαρδέλες συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης αποτελεί βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής, ωστόσο δεν έχουν όλες οι πρωτεϊνούχες τροφές την ίδια διατροφική αξία. Ορισμένες μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών και νατρίου, επιβαρύνοντας μακροπρόθεσμα τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση. Αντίθετα, υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για την καρδιαγγειακή υγεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του διατροφικού περιοδικού EatingWell, υπάρχουν πέντε τροφές που προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη από ένα αυγό, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία της καρδιάς.

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ωστόσο, τα edamame, οι σπόροι κάνναβης, οι φακές, ο σολομός και οι σαρδέλες αποτελούν εναλλακτικές επιλογές, καθώς προσφέρουν τουλάχιστον 9 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, μαζί με φυτικές ίνες, ωμέγα-3 λιπαρά και αντιοξειδωτικά.

1. Edamame: Η φυτική πρωτεΐνη που περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα

Τα edamame, δηλαδή τα νεαρά πράσινα φασόλια σόγιας, αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Μισό φλιτζάνι καθαρισμένα edamame παρέχει περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης.

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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι συγκαταλέγονται στις φυτικές τροφές που περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, αποτελώντας μια πλήρη πηγή πρωτεΐνης.

Παράλληλα, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φυτοστερόλες και στανόλες, συστατικά που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της χοληστερόλης. Περιέχουν επίσης κάλιο και μαγνήσιο, δύο σημαντικά μέταλλα για τη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης.

Η τακτική κατανάλωση οσπρίων και προϊόντων σόγιας έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάλιστα, ανασκόπηση του 2026 ενισχύει τα δεδομένα σχετικά με τη συμβολή των οσπρίων και της σόγιας στην πρόληψη της υπέρτασης.

Τα edamame μπορούν να καταναλωθούν ως ένα γρήγορο σνακ, ενώ προστίθενται εύκολα σε σαλάτες, πιάτα με ρύζι και γεύματα με ζυμαρικά.

2. Σπόροι κάνναβης: Πρωτεΐνη, ωμέγα-3 και αντιοξειδωτικά

Οι σπόροι κάνναβης αποτελούν ακόμη μία ιδιαίτερα θρεπτική φυτική επιλογή. Μόλις τρεις κουταλιές της σούπας προσφέρουν περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης, ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη ενός αυγού.

Εκτός από την πρωτεΐνη, περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συνδέονται με αντιφλεγμονώδη δράση και συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία.

Παράλληλα, διαθέτουν τοκοφερόλες, φυτοστερόλες και πολυφαινόλες, ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προσφέρουν επιπλέον διατροφικά οφέλη.

Ένα ακόμη πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στην καθημερινή διατροφή. Προστίθενται σε σαλάτες, γιαούρτι, δημητριακά και βρώμη, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε smoothies ή ακόμη και σε επιδόρπια.

3. Φακές: Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες για καλύτερη χοληστερόλη

Οι φακές αποτελούν μία από τις πιο οικονομικές και θρεπτικές επιλογές για όσους επιθυμούν να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης.

Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές προσφέρει περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και σχεδόν 8 γραμμάρια φυτικών ινών.

Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την καρδιαγγειακή υγεία. Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να δεσμεύουν τη χοληστερόλη στο πεπτικό σύστημα και να συμβάλλουν στη μείωση της ολικής και της LDL, γνωστής ως «κακής» χοληστερόλης.

Επιπλέον, οι φακές περιέχουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες συνδέονται με την καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για σούπες και σαλάτες, ενώ ταιριάζουν και σε συνταγές με κιμά, όπως κεφτεδάκια, μπιφτέκια και σάλτσες για ζυμαρικά.

4. Σολομός: Πλούσιος σε πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά

Ο σολομός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεΐνης ζωικής προέλευσης, προσφέροντας περίπου 21 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα 85 γραμμαρίων.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι η υψηλή περιεκτικότητά του σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των φλεγμονωδών διεργασιών και υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) συνιστά την κατανάλωση ψαριών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, με τον σολομό να αποτελεί μία από τις επιλογές που μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη αυτής της σύστασης.

Μπορεί να μαγειρευτεί στον φούρνο με λαχανικά, να παρασκευαστεί εύκολα σε φριτέζα αέρος ή να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες και άλλα ελαφριά γεύματα.

Εναλλακτικά, ο κονσερβοποιημένος σολομός αποτελεί μια πιο οικονομική λύση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπιφτέκια ψαριού ή σε σαλάτα με στραγγιστό γιαούρτι, λεμόνι και άνηθο.

5. Σαρδέλες: Περισσότερα από 20 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μία κονσέρβα

Οι σαρδέλες αποτελούν μία ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή, καθώς συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με σημαντικά συστατικά για την καρδιά.

Μία κονσέρβα περίπου 106 γραμμαρίων παρέχει περίπου 23 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ αποτελεί εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και ασβεστίου.

Τα συγκεκριμένα λιπαρά συνδέονται με ευεργετικές επιδράσεις στα επίπεδα των λιπιδίων του αίματος και στη συνολική καρδιαγγειακή υγεία.

Οι σαρδέλες περιέχουν επίσης κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, ταυρίνη και αργινίνη. Ο συνδυασμός αυτών των θρεπτικών συστατικών, σύμφωνα με μελέτη του 2023, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες και των φλεγμονωδών διεργασιών.

Μπορούν να καταναλωθούν ως ένα γρήγορο γεύμα μαζί με λαχανικά, ελιές και παξιμάδια, ενώ ταιριάζουν εξαιρετικά και με σάλτσα ντομάτας πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.

Ποιες τροφές αξίζει να εντάξετε στη διατροφή σας;

Το βασικό συμπέρασμα των διατροφολόγων είναι ότι η επιλογή των πηγών πρωτεΐνης έχει εξίσου μεγάλη σημασία με την ποσότητα που καταναλώνουμε.

Τα edamame, οι σπόροι κάνναβης και οι φακές προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ ο σολομός και οι σαρδέλες συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Η συστηματική ένταξη αυτών των τροφών σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεστε αποκλειστικά στο αυγό για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σας σε πρωτεΐνη.

Το ζητούμενο είναι η ποικιλία και η ισορροπία, με περισσότερες θρεπτικές επιλογές που υποστηρίζουν τόσο τη συνολική υγεία όσο και την καλή λειτουργία της καρδιάς.