Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας διεθνώς.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη, μιας χρόνιας νόσου με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, «Έγκαιρη δράση για τον διαβήτη», αναδεικνύει μια επιτακτική ανάγκη: να εντοπίζουμε τη νόσο εγκαίρως, πριν προκαλέσει σοβαρές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπλοκές. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ανθρώπους που ζουν με διαβήτη παγκοσμίως δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση του πληθυσμού, την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο των ομάδων αυξημένου κινδύνου, καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση των ασθενών.

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η συνεργασία των ιατρικών ειδικοτήτων και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές και στις νέες τεχνολογίες.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

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«Ο σακχαρώδης διαβήτης δεν είναι απλώς μια χρόνια πάθηση. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, που απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην πρόσβαση των πολιτών στον προληπτικό έλεγχο.

Σήμερα διαθέτουμε περισσότερα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία από ποτέ, που μας επιτρέπουν να προλαμβάνουμε επιπλοκές και να βελτιώνουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με διαβήτη. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δυνατότητες αυτές θα είναι προσβάσιμες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της πρόληψης στη χώρα μας.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πρόληψη, την επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα και την εκπαίδευση των ασθενών. Στόχος μας δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζουμε τη νόσο, αλλά να δίνουμε σε κάθε άνθρωπο με διαβήτη τη δυνατότητα να ζει περισσότερα χρόνια, με υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής.»

Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να μην παραμελούν τον προληπτικό έλεγχο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως το οικογενειακό ιστορικό, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και η αυξημένη ηλικία, και να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους για την εξατομικευμένη πρόληψη και παρακολούθηση.

Η πρόληψη, η γνώση και η έγκαιρη παρέμβαση αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στον σακχαρώδη διαβήτη και τις επιπλοκές του.