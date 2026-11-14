Στα περσινά επίπεδα τα αστυνομικά μέτρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τα μέτρα ασφαλείας να αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων, εν μέσω των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι φετινές αποφάσεις της πρυτανείας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στις προετοιμασίες ενόψει των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ξεκαθαρίζοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών και η αποτροπή επεισοδίων.

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Στα περσινά επίπεδα τα αστυνομικά μέτρα

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, ο αριθμός των αστυνομικών που θα διατεθούν για την επέτειο αναμένεται να είναι αντίστοιχος με εκείνον του 2025. Η ίδια χαρακτήρισε επιτυχημένο τον περσινό σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι οι εκδηλώσεις και η πορεία πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια. Η ανάπτυξη των δυνάμεων θα καθοριστεί με βάση την αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και τις ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Στόχος της Αστυνομίας είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο θα μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να κινδυνεύουν από επεισόδια ή άλλες έκνομες ενέργειες.

Τι απάντησε για την παρουσία αστυνομικών μέσα στο Πολυτεχνείο

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ρωτήθηκε ειδικά εάν υπάρχει ενδεχόμενο να αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις εντός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου δεν ανακοίνωσε κάποια απόφαση για προληπτική εγκατάσταση αστυνομικών μέσα στο ίδρυμα, υπογράμμισε όμως ότι υπάρχει σταθερή συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία είναι διαθέσιμη να συνδράμει εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και κριθεί αναγκαία η παρέμβασή της για την προστασία όσων βρίσκονται στον πανεπιστημιακό χώρο. «Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε συνδρομή προς τις πρυτανικές αρχές, φυσικά και θα την παρέχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αστυνομικής συνδρομής, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ότι έχει αποφασιστεί παρουσία δυνάμεων στο εσωτερικό του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού.

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Η Κωνσταντία Δημογλίδου στάθηκε και στο ενδεχόμενο ομάδες ατόμων να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Όπως εξήγησε, η παρουσία της Αστυνομίας έχει στόχο να αποτρέψει περιστατικά βίας, φθορές και επιθέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες. Η ίδια εξέφρασε την προσδοκία ότι η φετινή επέτειος θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, όπως, σύμφωνα με την αποτίμησή της, συνέβη και πέρσι. Σημειώνεται ότι η πρυτανεία έχει επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2025 στο ιστορικό συγκρότημα, προκειμένου να αιτιολογήσει τις αλλαγές στη λειτουργία των χώρων κατά τον φετινό εορτασμό.