«Το Πολυτεχνείο ενοχλούσε και εξακολουθεί να ενοχλεί», υποστηρίζουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, καταγγέλλοντας περιορισμούς στην πρόσβαση και τη λειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων. Εκδήλωση με τη συμμετοχή αγωνιστών της εξέγερσης του 1973 προγραμματίζεται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου ενόψει της επετείου της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973, με τους Φοιτητικούς Συλλόγους να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν περιορισμούς στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.

Με κεντρικό σύνθημα ότι «το Πολυτεχνείο ενοχλούσε και εξακολουθεί να ενοχλεί», οι φοιτητές καταγγέλλουν τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να επιβληθεί ένα περιοριστικό πλαίσιο για τον φετινό εορτασμό.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι αναφορές σε περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και κλειστά κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων, μέτρα τα οποία, σύμφωνα με τους φοιτητές, έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις συλλογικών φορέων και δεκάδων φοιτητικών συλλόγων.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για αυθαίρετες παρεμβάσεις και τονίζουν ότι η νεολαία θα συνεχίσει να τιμά την εξέγερση, διατηρώντας ζωντανά τα μηνύματα και τα αιτήματά της.

Μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» οι φοιτητές

Παρά τους περιορισμούς που είχαν ανακοινωθεί από τις πρυτανικές αρχές, φοιτητικές παρατάξεις κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο του Πολυτεχνείου το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για τον εορτασμό της επετείου.

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Λίγο μετά τις 16:00, ομάδες φοιτητών άρχισαν να περνούν από την πλευρική είσοδο της οδού Τοσίτσα, μεταφέροντας τραπεζάκια και οργανώνοντας τον χώρο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά από τις φοιτητικές παρατάξεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε συνέχεια των αντιδράσεων για την απόφαση της διοίκησης του ΕΜΠ να θέσει περιορισμούς στη λειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος, με τους φοιτητές να ξεκαθαρίζουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στον σχεδιασμό τους για την επέτειο.

Αντιδράσεις από τους αντιστασιακούς και τον Χρήστο Ράμμο

Στο πλευρό όσων αντιδρούν στους περιορισμούς τάσσεται και ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου 1967-1974 (ΣΦΕΑ), ο οποίος εκφράζει τη διαφωνία του με τις αποφάσεις της Πρυτανείας.

Κεντρικό σημείο της κριτικής του αποτελεί το προβλεπόμενο ωράριο πρόσβασης, καθώς οι πύλες του Πολυτεχνείου προβλέπεται να κλείνουν στις 18:00. Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι του Συλλόγου, μια τέτοια ρύθμιση περιορίζει τη δυνατότητα εργαζομένων και πολιτών να επισκεφθούν τον ιστορικό χώρο μετά το πέρας της εργασίας τους, να αφήσουν ένα λουλούδι ή να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, ο οποίος με δημόσια τοποθέτησή του άσκησε κριτική στους χειρισμούς της Πρυτανείας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επέτειος κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια τυπική και αποστειρωμένη διαδικασία, χωρίς το πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο που τη χαρακτήρισε ιστορικά.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της εξέγερσης, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα του Νοεμβρίου του 1973 συνδέεται με την αμφισβήτηση, τη συλλογικότητα και τη διεκδίκηση ελευθεριών. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην προοπτική να περιοριστεί ο εορτασμός σε μια τυποποιημένη επετειακή εκδήλωση.

{https://www.facebook.com/christos.rammos.16/posts/pfbid0mJvrqXghGAeiKS1f8UjvooZbwx9LZ4DdCGHLGv48Qse4Ypwq35EWEbtTFcdoVWfUl}

Εκδήλωση με αγωνιστές του 1973 και τη νέα γενιά

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διοργανώνουν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 13:30, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, εκδήλωση με τίτλο «Όταν οι γενιές συναντιούνται: Οι αγωνιστές του '73 συζητούν με τη νεολαία του σήμερα».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αντιδικτατορική εξέγερση με τους σημερινούς φοιτητές και τη νεολαία, δημιουργώντας έναν χώρο διαλόγου γύρω από τα ιστορικά γεγονότα, τα μηνύματα της εξέγερσης και τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις.

Στο κάλεσμά τους, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, 53 χρόνια μετά, τα αιτήματα του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους αγώνες της νεολαίας και της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα συνθήματα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», τα οποία, σύμφωνα με τους φοιτητές, διατηρούν την επικαιρότητά τους μέσα από τις σημερινές διεκδικήσεις για την εκπαίδευση, τα κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν τη νεολαία να συμμετάσχει μαζικά στις εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια ετήσια τελετουργία, αλλά να συνδέεται με τον προβληματισμό και τις διεκδικήσεις κάθε νέας γενιάς.

«53 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο είναι εδώ», είναι το μήνυμα που επιλέγουν να στείλουν, επισημαίνοντας ότι επιδιώκουν να συνεχίσουν την ιστορική παρακαταθήκη της εξέγερσης μέσα από τις σύγχρονες κοινωνικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά:

«Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι με τίτλο: "Όταν οι γενιές συναντιούνται: Οι αγωνιστές του '73 συζητούν με τη νεολαία του σήμερα", την Κυριακή 15 Νοέμβρη και ώρα 13:30 στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου (Πατησίων).

53 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

Τα αιτήματα του τότε παραμένουν ζωντανά μέσα από τους αγώνες λαού και νεολαίας στο σήμερα. Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διακηρύττει το τέλος της Μεταπολίτευσης, παλεύουμε για τα κεκτημένα μας, για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία, για την απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια της Αμερικής και του ΝΑΤΟ.

Το Πολυτεχνείο αποτελεί διαχρονικά αγκάθι για την κυβερνητική πολιτική και γι'αυτό το χτυπάνε τόσο λυσσασμένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιστρατεύσει φέτος την Πρυταντεία του ΕΜΠ Χατζηγεωργίου προκειμένου να επιβάλλει περιορισμούς στον εορτασμό. Συγκεκριμένα, τελείως πραξικοπηματικά και σε αντίθεση με τις αποφάσεις δεκάδων συλλογικών φορέων και Φοιτητικών Συλλόγων προσπαθεί να επιβάλλει περιορισμένο ωράριο και κλειστά κτίρια.

Η νεολαία όμως δεν το βάζει κάτω! Τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πιάνουμε το νήμα της ιστορίας του '73, συνεχίζουμε και δίνουμε την μάχη της γενιάς μας.

Όλοι και όλες στην εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων!

Κυριακή 15/11 και ώρα 13:30 στο ιστορικό συγκρότημα Πατησίων (Πολυτεχνείο)».

Κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο της Αθήνας

Την ίδια ώρα, ενόψει των εκδηλώσεων για την επέτειο, αναμένονται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις σε δρομολόγια και στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, ενώ η Τροχαία θα εφαρμόσει έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση γύρω από το Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της καθιερωμένης πορείας και στην περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας, από τις 15 έως και τις 17 Νοεμβρίου.