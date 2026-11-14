Τελικός ο αγώνας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό τη Δευτέρα 16/11.

Η Εθνική Ελλάδας έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη στο Άμστερνταμ, γνωρίζοντας τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του Nations League. Παρά τη βαριά ήττα, ωστόσο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου και να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» έμεινε στους οκτώ βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Γερμανία, η οποία επικράτησε με 3-1 της Σερβίας. Η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή με 11 βαθμούς, ενώ η Σερβία παραμένει τελευταία χωρίς βαθμό.

Όλα θα κριθούν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όταν η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία.

Η Ελλάδα διατηρεί το προβάδισμα έναντι της Γερμανίας σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων, καθώς είχε επικρατήσει με 1-0 εκτός έδρας, ενώ η μεταξύ τους αναμέτρηση επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ακόμη τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, ωστόσο δεν κρατά αποκλειστικά την τύχη στα χέρια της.

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Εάν νικήσει τη Σερβία: Η Ελλάδα θα φτάσει τους 11 βαθμούς και θα προκριθεί εφόσον η Γερμανία δεν νικήσει την Ολλανδία. Αν επικρατήσουν και οι Γερμανοί, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς, η οποία είναι εξαιρετικά δυσμενής για τη «γαλανόλευκη».

Εάν αναδειχθεί ισόπαλη με τη Σερβία: Η Εθνική θα φτάσει τους εννέα βαθμούς και θα προκριθεί εφόσον η Γερμανία δεν επικρατήσει της Ολλανδίας. Σε ενδεχόμενη ισοβαθμία των δύο ομάδων στους εννέα βαθμούς, η Ελλάδα υπερτερεί στα μεταξύ τους αποτελέσματα.

Εάν ηττηθεί από τη Σερβία: Η Ελλάδα θα παραμείνει στους οκτώ βαθμούς και θα χρειάζεται οπωσδήποτε ήττα της Γερμανίας από την Ολλανδία. Μόνο έτσι θα διατηρήσει τη δεύτερη θέση και θα πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η παγίδα της τριπλής ισοβαθμίας

Το πιο επικίνδυνο σενάριο για την Εθνική είναι να νικήσει τη Σερβία και ταυτόχρονα η Γερμανία να επικρατήσει της Ολλανδίας. Σε αυτή την περίπτωση, Ολλανδία, Ελλάδα και Γερμανία θα ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων με 11 βαθμούς.

Το πρώτο κριτήριο θα είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, όπου οι τρεις ομάδες θα έχουν από πέντε. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η διαφορά τερμάτων στις αναμετρήσεις μεταξύ των τριών ομάδων. Η συντριβή με 7-0 στο Άμστερνταμ έχει επιβαρύνει καθοριστικά τη θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο -6 στη συγκεκριμένη ειδική βαθμολογία, έναντι +7 της Ολλανδίας και -1 της Γερμανίας.

Αυτό σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» δεν μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της τριπλής ισοβαθμίας μόνο με μία συνηθισμένη νίκη επί της Σερβίας.