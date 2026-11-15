Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τη διεθνή κοινότητα στέλνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Κύπρο, στις 15 Νοεμβρίου 1983.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ καταδικάζει την παράνομη ανακήρυξη, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της Αθήνας στην επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Αναλυτικά:

Σαν σήμερα πριν από 43 έτη ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο, κατά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις Αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας.

Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Ελλάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού.