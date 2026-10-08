Σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές υπήρξε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης εκ μέρους των ΗΠΑ για το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου.

Την εντελώς αντίθετη ανάγνωση -από αυτήν της αντιπολίτευσης- για την επίσημη θέση του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο έκανε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές υπήρξε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης εκ μέρους των ΗΠΑ για το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου.

Η ίδια πηγή παραπέμπει μάλιστα στο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

«Και κάποια θέματα που ρωτήσατε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές.Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τις συνεντεύξεις τύπου» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Τελικά όμως θα σας πω ότι έχουμε απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν αυτές οι εργασίες και η φιλία που έχουμε με την Ελλάδα και η συμμαχία είναι απόλυτα σημαντική για να πετύχουμε τους στόχους της ασφάλειας και τα θέματα αυτά που αναφέρατε περιλαμβάνουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θα τα αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς αλλά υπάρχουν θέματα στα διεθνή θέματα που δεν πρέπει να διαχειρίζονται στις συνεντεύξεις τύπου αλλά με προσωπικούς διαλόγους».

«Είναι σαφές τι είπε ο Μ. Ρούμπιο. Η Αμερική δίνει απόλυτη δέσμευση στο να πετύχουν οι εργασίες διευκρινίζοντας ότι θα κάνει ότι πρέπει γι αυτό αλλά όχι στο πλαίσιο μιας συνέντευξης τύπου» σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

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Οι ίδιες πηγές επικαλούνται και την 45λεπτη κατ’ ιδίαν συζήτηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτουν το περιεχόμενό της.

Λ.Ι.