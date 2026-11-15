Κατά την αυτοψία στο σημείο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν από τα αρμόδια κλιμάκια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Πυροσβεστικό Σώμα μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τρεις συλλήψεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Τα θύματα είναι ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός. Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περίπτωση του νεαρού πυροσβέστη, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, αποτελώντας μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Είχε μόλις ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, όταν έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Μαζί του έχασε τη ζωή του ο 44χρονος συνάδελφός του, ενώ ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, αν και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο σκέλος της έρευνας που αφορά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας και πατέρα των δύο κοριτσιών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του συγκεκριμένου κτηρίου, όπου χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα μέλη της οικογένειας φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου υπολείμματα καύσης από τη συγκεκριμένη ξυλόσομπα. Η πρακτική αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι μέχρι τώρα ενδείξεις συνδέουν την απόρριψη των υπολειμμάτων με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Κατά την αυτοψία στο σημείο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν από τα αρμόδια κλιμάκια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmvkybb2ki4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου, οι προσαγωγές της 34χρονης και των δύο ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν. Ο 44χρονος πατέρας εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Παράλληλα με τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου και έχασαν τη ζωή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη στον υπόγειο χώρο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο βασικά σενάρια.

Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι οι δύο άνδρες να γλίστρησαν στη σκάλα και να έπεσαν, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εμφανίζεται ως επικρατέστερο, θέλει τους δύο πυροσβέστες να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στον υπόγειο χώρο εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν. Εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς οι φιάλες οξυγόνου που έφεραν στην πλάτη τους είχαν πλέον αδειάσει.

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Τα συγκεκριμένα ενδεχόμενα παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν ακόμη οριστικά συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου των δύο ανδρών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το χρονικό της τραγωδίας στην οδό Κατσαντώνη

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 20 πυροσβέστες από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου. Οι συνθήκες στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Αμέσως παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτήριο και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποστεί ισχυρό σοκ και νευρικό κλονισμό, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmvk9xkf8nr5?integrationId=40599y14juihe6ly}