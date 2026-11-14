«Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε».

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τις ζωές τους δύο πυροσβέστες, περιγράφει κάτοικος της περιοχής. Μάλιστα, μιλώντας στο Orange Press τόνισε πως παλιά ο τόπος της τραγωδίας ήταν εργαστήριο που έκανε αλουμίνια και πόρτες.

«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες... κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες» τόνισε χαρακτηριστικά.