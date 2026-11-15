Οι αλλαγές συνδέονται με το πρόγραμμα ανανέωσης και αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας.

Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, εξαιτίας των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν τέσσερις σταθμούς στο δυτικό τμήμα της γραμμής, οι οποίοι θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους αρκετά νωρίτερα από το συνηθισμένο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από το επιβατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Οι έκτακτες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε δύο χρονικές περιόδους: από την Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Κατά συνέπεια, οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους σταθμούς κατά τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Γιατί κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί

Οι αλλαγές συνδέονται με το πρόγραμμα ανανέωσης και αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα της Γραμμής 2 από τα Σεπόλια έως τη Δάφνη, ενώ πλέον τα συνεργεία συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Οι εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και των καθημερινών μετακινήσεων.

Πώς θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια μετά τις 21:40

Κατά το διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα περιορίζεται στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Αττική» και «Ελληνικό».

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια στο τμήμα από την Ανθούπολη έως τα Σεπόλια μετά την ώρα διακοπής λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, έχει προβλεφθεί ειδικό πρόγραμμα τελευταίων αναχωρήσεων.

Τα τελευταία δρομολόγια προς Ελληνικό

Οι τελευταίοι συρμοί που θα αναχωρούν από τους σταθμούς του δυτικού τμήματος με κατεύθυνση προς Ελληνικό είναι οι εξής:

Από την Ανθούπολη: 21:36

Από το Περιστέρι: 21:37

Από τον Άγιο Αντώνιο: 21:38

Από τα Σεπόλια: 21:40

Τα τελευταία δρομολόγια προς Ανθούπολη

Αντίστοιχα, για όσους κινούνται προς την Ανθούπολη, οι τελευταίες αναχωρήσεις και διελεύσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Από το Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:22

Από το Σύνταγμα προς Ανθούπολη: 21:40

Από τα Σεπόλια προς Ανθούπολη: 21:49

Από τον Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη: 21:52

Από το Περιστέρι προς Ανθούπολη: 21:53

Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες ώρες, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στις μετακινήσεις τους.

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 για την εξυπηρέτηση του κοινού

Για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών κατά τις ώρες που οι τέσσερις σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ26, με ονομασία «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ».

Το συγκεκριμένο λεωφορείο θα εκτελεί δρομολόγια από τις 21:40 έως τη λήξη της λειτουργίας του Μετρό, από Κυριακή έως και Πέμπτη, κατά τις ημέρες εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Η διαδρομή του θα συνδέει την Ομόνοια και το Μεταξουργείο με την περιοχή των Σεπολίων, τον Άγιο Αντώνιο, το Περιστέρι και την Ανθούπολη, προκειμένου να διευκολύνονται οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις νυχτερινές διακοπές.

Ειδικότερα, η γραμμή Χ26 θα πραγματοποιεί στάσεις στα εξής σημεία:

Σταθμός Ομόνοια (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

Σταθμός Μεταξουργείο (προσωρινή στάση στην πλατεία Καραϊσκάκη, μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως).

Κάδμου.

Σταθμός Αγίου Αντωνίου.

Δημαρχείο.

Μετρό Ανθούπολη.

Στη συνέχεια, το λεωφορείο θα ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή προς την Ομόνοια.

Διευκρινίζεται ότι η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμός Λαρίσης».

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι αντιλαμβάνεται την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο επιβατικό κοινό, υπογραμμίζει ωστόσο ότι πρόκειται για αναγκαίες εργασίες, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της σιδηροδρομικής υποδομής και στην αναβάθμιση των καθημερινών μετακινήσεων.

Οι επιβάτες της Γραμμής 2 θα πρέπει, επομένως, να ελέγχουν εγκαίρως τις ώρες των τελευταίων συρμών και να αξιοποιούν την προσωρινή γραμμή Χ26 για τις βραδινές μετακινήσεις τους κατά τις ημέρες εφαρμογής των μέτρων.