Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Αλλαγές στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών φέρνουν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, καθώς από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου τέσσερις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια και θα πραγματοποιηθούν σε δύο χρονικές περιόδους μέσα στον Νοέμβριο, με τους συγκεκριμένους σταθμούς να σταματούν τη λειτουργία τους στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία ειδική λεωφορειακή γραμμή, η οποία θα καλύπτει μέρος των μετακινήσεων που επηρεάζονται από το προσωρινό κλείσιμο.

Αναλυτικά:

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2, μετά την ολοκλήρωσή τους στη Γραμμή 3. Οι εργασίες στη Γραμμή 2, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί το τμήμα Σεπόλια – Δάφνη, θα συνεχιστούν με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ειδικότερα, από την Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)», η οποία θα συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια, χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και σταθμό Λαρίσης.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» ( προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη), «ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως), «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.