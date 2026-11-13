«Ο σεισμός παραμένει ένα απρόβλεπτο φαινόμενο, γι' αυτό και οφείλουμε να βρισκόμαστε διαρκώς στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας για την περίπτωση μιας ισχυρής δόνησης», σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που καταγράφηκε ανοιχτά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, οΛέκκας εξήγησε ότι το μεσαίο εστιακό βάθος του σεισμού - το οποίο υπολογίζεται στα 32 χιλιόμετρα, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων - λειτουργεί αποτρεπτικά για την πρόκληση ζημιών στην επιφάνεια, ενώ συνήθως δεν συνοδεύεται από έντονη μετασεισμική ακολουθία. Σε συνδυασμό με το σχετικά μικρό μέγεθος της δόνησης, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη νότια Κρήτη, υπογράμμισε.

«Η υποβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρωπαϊκή κατευθύνει τη διάχυση των σεισμικών κυμάτων προς το εσωτερικό της Γης και όχι προς την επιφάνεια, ενώ η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται απολύτως φυσιολογικά», διευκρίνισε ο καθηγητής.

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«Ικανοποιητική η σεισμική εικόνα της χώρας»

Αναφερόμενος στη συνολική σεισμική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τη χαρακτήρισε ικανοποιητική, σημειώνοντας πως η καθημερινή εκδήλωση μικρών σεισμών είναι επιθυμητή.

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«Παρακολουθούμε αδιάλειπτα το φαινόμενο και όλες τις παραμέτρους του, σε στενή συνεργασία με το Αστεροσκοπείο και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. Ο σεισμός παραμένει ένα απρόβλεπτο φαινόμενο, γι' αυτό και οφείλουμε να βρισκόμαστε διαρκώς στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας για την περίπτωση μιας ισχυρής δόνησης», κατέληξε.