Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ.

Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η δόνηση είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 02:05 τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) νότια της Κρήτης, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 57.6 χιλιόμετρα.

H ανάρτηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμόλογικό Κέντρο

{https://x.com/LastQuake/status/2121032156751217054}

Η καταγραφή του σεισμού