Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και του Αγίου Δαμασκηνού του Νέου Οσιομάρτυρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Την ονομαστική τους γιορτή σήμερα έχουν:

Χρυσόστομος

Χρυσοστόμη

Χρυσοστόμης

Χρυσοστομία

Χρυσοστομίτσα

Δαμασκηνός

Δαμασκηνή

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και διακρίθηκε για τη ρητορική του δεινότητα, τη θεολογική του σκέψη και το πλούσιο συγγραφικό του έργο.

Γεννήθηκε στην Αντιόχεια περίπου το 349 μ.Χ. και ανέλαβε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Το προσωνύμιο «Χρυσόστομος» του αποδόθηκε λόγω της εξαιρετικής ευγλωττίας του και της δύναμης του λόγου του.

Η δράση του χαρακτηρίστηκε από την προσήλωσή του στη δικαιοσύνη, την αγάπη προς τους φτωχούς και την αυστηρή κριτική απέναντι στην κοινωνική ανισότητα. Οι συγκρούσεις του με την εξουσία της εποχής οδήγησαν στην εξορία του, όπου και εκοιμήθη το 407 μ.Χ.

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Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποτελεί μία από τις κορυφαίες μορφές της χριστιανικής παράδοσης και τιμάται ιδιαίτερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Άγιος Δαμασκηνός ο Νέος Οσιομάρτυρας

Στις 13 Νοεμβρίου τιμάται επίσης ο Άγιος Δαμασκηνός ο Νέος Οσιομάρτυρας, ο Κωνσταντινουπολίτης, ο οποίος έζησε τον 17ο αιώνα και μαρτύρησε για την πίστη του.

Ο Άγιος Δαμασκηνός παρέμεινε σταθερός στην ομολογία του Χριστού, παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ως παράδειγμα πίστης, γενναιότητας και αφοσίωσης.