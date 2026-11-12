Το δίδυμο των Άνιστον και Γουδερσπουν είναι στην κορυφή της λίστας μαζί με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Κρις Πρατ.

Οι διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ πληρώνονται αδρά. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό που αποκαλύπτει το Variety, είναι τα ποσά που παίρνουν ανά επεισόδιο. Ορισμένα μάλιστα είναι εξωφρενικά πολλά. Στην κορυφή της λίστας με τον μεγαλύτερο μισθό ανά επεισόδιο είναι και παραμένει εδώ και χρόνια η Τζένιφερ Άνιστον για το The Morning Show, όπου παίρνει 2 εκα.τ δολάρια το επεισόδιο.

Ωστόσο δεν είναι η μόνη γιατί τις ίδιες απολαβές έχει και η συμπρωταγωνίστριά της Ρις Γουίδερπουν. Στις πιο πρόσφατες προσθήκες των 2 εκατ. μπήκε και ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο Tulsa King αλλά και ο κατά πολύ νεότερός του Κρις Πρατ για το The Termonal List.

Αυτή η χρυσή τετράδα είναι η πιο ακριβοπληρωμένη καθώς οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους επίσης βγάζουν εκατομμύρια ανά επεισόδιο αλλά δεν φτάνουν τα 2 εκατ.

Πιο χαμηλά με 1,4 εκατ. δολάρια πληρώνεται ο Κένεθ Μπράνα για κάθε επεισόδιο του Laid, ενώ 1,3 εκατ. το επεισόδιο είναι απολαβές του Χάρισον Φορντ και του συμπρωταγωνιστή του Τζέισον Σίγκελ, για το Shrinking.

Το ποσό του 1,2 εακ.τ ευρώ παίρνει ανά επεισόδιο του Dutton Ranch η Κέλι Ράιλι και ο Κόουλ Χάουζερ, ενώ η Ελίζαμπεθ Μος πληρώνεται με 1,1 εκατ. δολάρια για κάθε επεισόδιο του Shining Girls.

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Οι ηθοποιοί του 1 εκατομμυρίου...μόλις

Οι πιο φτηνοί ανά επεισόδιο που παίρνουν ….μόλις 1 εκατ. δολάρια το επεισόδιο είναι οι Σελένα Γκόμεζ, ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ, οι πρωταγωνιστές δηλαδή του Only Murders in the Building, ο Τζέικ Γκίλενχααλ για το Presumed Innocent, ο Άλαν Ρίτσον για το Reacher αλλά και ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και Νίκολας Κέιτζ για το Zero Day και Spider- Noir αντίστοιχα.

Επίσης 1 εκατ. δολάρια παίρνει ο Άντριου Γκάρφιλντ και ο Τζουντ Λο για το Wild Things, η Τζένιφερ Γκάρνερ για το The Five- Star Weekend και η Ζεντάγια για το Euphoria.

Η λίστα των εκατομμυρίων