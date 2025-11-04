Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει πώς η Τζένιφερ Άνιστον συμφώνησε να κάνει ένα απρόσδοκητο cameo στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.

H Τζένιφερ Άνιστον κάνει μια «εμφάνιση» έκπληξη στο Bugonia, τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν! Ωστόσο, όχι με τον τρόπο που θα περίμεναν οι θαυμαστές...



Το.. cameo της Άνιστον γίνεται σε μία πολύ σύντομη σκηνή, όταν οι απαγωγείς της Έμα Στόουν εμφανίζονται μπροστά της φορώντας μάσκες με το πρόσωπο της σταρ των Friends. Θυμίζουμε ότι το σενάριο εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο (Έμα Στόουν) μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».



H ιδέα για τις εξωφρενικές αυτές μάσκες με το πρόσωπο της Άνιστον ήταν του Γιώργου Λάνθιμου, όπως αποκαλύπτει η Στόουν καθώς ο Έλληνας σκηνοθέτης είναι μεγάλος θαυμαστής της σειράς «Φιλαράκια».



Το Bugonia περιγράφεται ως μια ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας. Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

{https://youtu.be/7VBigr-JHB0?si=tIrLlqy5tM0QW7oB}

Ο Πλέμονς, ο οποίος δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με την Άνιστον, παραδέχεται ότι του πήρε «λίγο καιρό για να συνηθίσει» την ιδέα να φοράει μια μάσκα με το πρόσωπό της και να γυρίσει μια σκηνή όπου αυτός και ο συνεργός του καίνε τις μάσκες.

«Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο βλέποντας τη μάσκα της Τζένιφερ Άνιστον, να βλέπω το πρόσωπό της να καίγεται στη φωτιά σε αυτή τη σκηνή ξανά και ξανά...».

Όσον αφορά το πώς πήραν την άδεια της Άνιστον να χρησιμοποιήσουν την εικόνα της στην ταινία, η Έμα Στόουν λέει ότι το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένα email.

«Ο Γιώργος κι εγώ της στείλαμε email για να ζητήσουμε άδεια, για να βεβαιωθούμε ότι ήξερε τι θα συμβεί, και είναι καταπληκτική», λέει η ηθοποιός. Μας είπε "ναι, κάντε το" και ήταν απόλυτα υποστηρικτική. Αλλά δεν νομίζω ότι το έχει δει ακόμα, οπότε ελπίζω να νιώθει ακόμα έτσι», λέει η Στόουν και προσθέτει αστειευόμενη: «Άλλωστε είναι μισή Ελληνίδα και καταλαβαίνει [τον Λάνθιμο]».



H Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.