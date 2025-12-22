Τα ρεκόρ που έχει σημειώσει το Avatar: Fire And Ash στο εγχώριο και παγκόσμιο box office μέχρι στιγμής.

Όταν πρόκειται για μια ταινία Avatar, πάντα η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα εσόδα που θα αποφέρει σε εγχώριο και παγκόσμιο box office.

Το κοινό θέλει τα καλύτερα - βολικά απαραιτήτως - καθίσματα για να παρακολουθήσει το - ατελείωτο σε διάρκεια - 3D υπερθέαμα του Τζέιμς Κάμερον και θα περιμένει για να τα αποκτήσει.

Θυμίζουμε ότι ο Κάμερον κατέχει τις θέσεις Νο. 1, Νο. 3 και Νο. 4 στη λίστα των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, με το Avatar του 2009 (2,92 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως), το Avatar: The Way of Water του 2022 (2,34 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως) και τον Τιτανικό (2,26 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως).

Για την ιστορία, οι τρεις ταινίες Avatar έχουν πλέον κερδίσει πάνω από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος του Fire and Ash.

Κανένας άλλος σκηνοθέτης δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει τρεις θέσεις στη λίστα με τις δέκα κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών.

