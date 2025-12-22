Όταν πρόκειται για μια ταινία Avatar, πάντα η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα εσόδα που θα αποφέρει σε εγχώριο και παγκόσμιο box office.
Το κοινό θέλει τα καλύτερα - βολικά απαραιτήτως - καθίσματα για να παρακολουθήσει το - ατελείωτο σε διάρκεια - 3D υπερθέαμα του Τζέιμς Κάμερον και θα περιμένει για να τα αποκτήσει.
Θυμίζουμε ότι ο Κάμερον κατέχει τις θέσεις Νο. 1, Νο. 3 και Νο. 4 στη λίστα των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, με το Avatar του 2009 (2,92 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως), το Avatar: The Way of Water του 2022 (2,34 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως) και τον Τιτανικό (2,26 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως).
Για την ιστορία, οι τρεις ταινίες Avatar έχουν πλέον κερδίσει πάνω από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος του Fire and Ash.
Κανένας άλλος σκηνοθέτης δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει τρεις θέσεις στη λίστα με τις δέκα κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών.
{https://youtu.be/Ma1x7ikpid8?si=9YgvRuUzFdmENbGU}
Τα ρεκόρ που έχει σημειώσει το Avatar: Fire And Ash στο box office μέχρι στιγμής
- Με 345 εκατομμύρια δολάρια, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα όλων των εποχών για τον Τζέιμς Κάμερον, πίσω από το Avatar: The Way of Water με 441,7 εκατομμύρια δολάρια.
- Με 88 εκατομμύρια δολάρια, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εγχώριο άνοιγμα για τον Κάμερον, πίσω από τα 134,1 εκατομμύρια δολάρια του Avatar: The Way of Water.
- Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα MPA (Motion Picture Association) για το 2025, πίσω από το Zootopia 2 ($560,3 εκατομμύρια) και μπροστά από το Lilo & Stitch ($341 εκατομμύρια).
- Είναι η τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα του 2025, πίσω από το Zootopia 2 ($560,3 εκατομμύρια) και το Ne Zha 2 ($431,2 εκατομμύρια).
- Δεύτερο υψηλότερο διεθνές άνοιγμα MPA πίσω από το Avatar: The Way of Water ($308 εκατομμύρια) του 2022 και πίσω μόνο από το Zootopia 2. (Το Avatar: Φωτιά και Στάχτη άνοιξε στο #1 σε όλες τις αγορές εκτός από την Ιαπωνία).
- Η μεγαλύτερη διεθνής πρεμιέρα ταινίας MPA του 2025 στη Γαλλία (21,4 εκατομμύρια δολάρια), στη Γερμανία (18 εκατομμύρια δολάρια), στην Ισπανία (7,1 εκατομμύρια δολάρια) και στην Κορέα (13,6 εκατομμύρια δολάρια).
- Καλύτερο άνοιγμα για ταινία Avatar στην Κίνα.
- Με 43,6 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα για IMAX το 2025.
- Υψηλότερο άνοιγμα για ταινία Avatar στην Τουρκία και την Ουκρανία.
- Υψηλότερο άνοιγμα για ταινία Avatar στο Βιετνάμ και την Ινδονησία (5,6 εκατομμύρια δολάρια).
- Υψηλότερο άνοιγμα MPA Σαββατοκύριακου για το 2025 σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ινδία, Ινδονησία και Βιετνάμ.
- Η Disney οδεύει προς τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για το 2025: Τα περισσότερα έσοδα παγκοσμίως για οποιοδήποτε στούντιο του Χόλιγουντ μετά τον Covid.